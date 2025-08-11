Trump va decide dacă Zelenski participă la întâlnirea din Alaska dintre președintele american și Vladimir Putin, spune ambasadorul SUA la NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi prezent la întâlnirea de vineri, 15 august, dintre liderii SUA și Rusiei, iar decizia finală îi aparține lui Donald Trump, a anunțat duminică, 11 august, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Prezența lui Zelenski la întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin, care ar putea decide soarta războiului din Ucraina.

„Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a șefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american și rus.

„Cu siguranță nu poate exista un acord dacă toate părțile implicate nu l-au semnat. Și, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat Whitaker.

Duminică, liderii Uniunii Europene și ai marilor puteri din Europa au insistat din nou ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite și Rusia, cu câteva zile înainte de summitul prevăzut între Donald Trump și Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, și-a îndemnat aliații europeni, în special Franța, Germania și Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluși de la negocieri, să definească o abordare comună.

O „reuniune extraordinară” prin videoconferință este programată luni între miniștrii afacerilor externe din țările UE și omologul lor ucrainean.

Dar, în final, decizia îi va aparține lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO.

„Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluție, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a subliniat fostul procuror federal la CNN.

