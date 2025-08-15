Locuitorii din Alaska au declanșat proteste înaintea întâlnirii liderilor SUA și Rusiei: „Putin ar trebui să fie la închisoare și pur și simplu vine aici” FOTO/VIDEO

Sute de locuitori din Alaska s-au adunat joi la o intersecție aglomerată din Anchorage pentru a protesta față de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, scrie presa locală.

Protestatari de toate vârstele s-au adunat, la intersecția dintre Seward Highway și Northern Lights Boulevard, fiind salutați cu claxoane și urale de șoferii care făceau naveta pe acolo în timpul orelor de vârf.

Steagurile Ucrainei au fost peste tot, alături de o fanfară, jurnaliști străini și pancarte creative, unele criticând politicile lui Trump fără legătură directă cu summitul, altele vizând în mod specific întâlnirea de vineri dintre cei doi lideri.

„Pot vedea fasciștii de la fereastra mea”, scria pe un afiș, o aluzie la parodia „Saturday Night Live” după celebra remarcă din 2008 a fostei guvernatoare Sarah Palin despre apropierea dintre Alaska și Rusia.

“Hands off Ukraine”: A rally in support of #Ukraine was held in #Alaska ahead of the Taco–bunker’s dwarf meeting. pic.twitter.com/ZrA8SBGQ3n — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 15, 2025

Postere afișate în oraș spuneau: „Ucraina și Alaska — Rusia, niciodată din nou”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Protestul de joi a fost organizat și promovat de o coaliție de grupuri progresiste, care plănuiesc, de asemenea, o serie de proteste vineri. Între timp, Partidul Republican din Alaska plănuiește un miting de susținere a lui Trump la aceeași intersecție vineri la prânz.

Hanna Correa, în vârstă de 40 de ani, originară din Ucraina, este una dintre persoanele care flutură steaguri ucrainene pe drumul care duce spre Anchorage, scrie BBC.

„Putin ar trebui să fie la închisoare și pur și simplu vine în Alaska așa. Când am intrat prin parcarea aceea și am văzut o mulțime de americani care susțin Ucraina, mi-a venit să plâng”, spune femeia care a plecat din țara sa în 2019. Acum, soarta Ucrainei ar putea fi decisă în orașul în care aceasta a emigrat din dragoste.

Protests erupt in Alaska against Putin/Trump visit. "Ukraine and Alaska - will never be Russian again" pic.twitter.com/FCrAKJbTZe — big ben (@alternative_war) August 15, 2025

Printre cei care protestează împotriva venirii oficialilor ruși este și Christopher Kelliher, un veteran militar în vârstă de 53 de ani, originar din Alaska.

„E scârbos, te face să vrei să faci un duș. Putin nu trebuie să fie în statul nostru, cu atât mai puțin în țara noastră. Avem un idiot la Casa Albă care se va închina în fața acestui tip”, spune el despre întâlnire.

Istoria acestei regiuni cu Moscova conferă summitului de vineri o semnificație suplimentară. SUA au cumpărat Alaska de la ruși în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari (1,48 milioane de lire sterline).

Criticii au numit achiziția „Nebunia lui Seward”, argumentând că terenul echivalează cu un pustiu înghețat. Dar descoperirile ulterioare de minerale rare și petrol și gaze din abundență au anulat această etichetă.

Bisericile ornamentate se numără printre cele mai vizibile simboluri ale moștenirii rusești a Alaskăi. Biserica Ortodoxă Sfântul Tihon din Anchorage a organizat trei zile de rugăciune înainte de sosirea liderilor.

Preotul Nicholas Cragle, un american care s-a mutat recent în Alaska după ce a locuit în Rusia timp de șapte ani, spune că conflictul este „deosebit de dureros și apropiat inimilor” enoriașilor.

„Sperăm că această întâlnire va duce la ceva... va duce la o culminare a acestui conflict”, spune dl Cragle.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin urmează să aterizeze la Baza Comună Elmendorf-Richardson. Liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este invitat, lucru pe care doamna Correa îl consideră „destul de trist”.

Trump a spus anterior că, dacă întâlnirea din 15 august va decurge bine, va încerca să organizeze o întrevedere trilaterală între el, Putin și președintele Volodimir Zelenski.

