Cum a apărut Serghei Lavrov la reuniunea din Alaska: Mesajul nostalgic și controversat de pe tricoul ministrului rus de Externe

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit controverse la momentul ajungerii în Alaska, unde are loc întâlnirea crucială dintre președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema situației din Ucraina.

Lavrov a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un pulover, presupus a fi inscripționat cu literele „СССР” - versiunea rusească a „URSS”. Mai multe clipuri în acest sens au fost postate pe rețelele de socializare.

The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with “USSR” on it Will he be leaving in an “I ❤️ USA” hoodie? pic.twitter.com/GpxCqLyT0s — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Videoclipul îl arată pe ministrul rus coborând dintr-o mașină. El poartă un pulover alb și o jachetă, pe pieptul căreia pare să fie scris cuvântul „СССР”.

His interview later on helped identify it, from the collar… pic.twitter.com/3Qgoo8uCWf — IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025

Ads

Reporterii l-au întrebat pe Lavrov dacă a mai fost în Alaska înainte, iar ministrul a răspuns afirmativ.

Anterior, ministrul rus a cerut să nu se facă predicții cu privire la summitul din Alaska dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump de vineri și a menționat că Rusia are o poziție clară care va fi prezentată.

„Nu ne facem idei preconcepute. Știm că avem argumente, poziția este clară și precisă. Le vom expune”, a declarat Lavrov, adăugând că „s-au făcut deja multe în acest sens în timpul vizitelor [trimisului special al SUA] Stephen Whitkoff. Președintele a vorbit deja despre acest lucru. Whitkoff a vorbit în numele președintelui Trump. Sperăm că vom continua această conversație foarte utilă”.

De asemenea, el a vorbit despre absența îngrijorării înainte de acest eveniment.

Ads