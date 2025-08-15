Câtă încredere au americanii în capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" privind Ucraina SONDAJ

Tot mai puțini americani au încredere în Trump în legătură cu războiul din Ucraina FOTO: Hepta

Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea decizională a președintelui Donald Trump în legătură cu războiul Rusia-Ucraina înainte de întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui sondaj publicat joi.

Aproape 60% dintre respondenți au declarat într-un sondaj realizat de Pew Research Center că fie „nu sunt prea încrezători”, fie „deloc încrezători” că Trump poate lua „decizii înțelepte” cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, scrie Politico.

Democrații au exprimat o încredere semnificativ mai mică în abilitățile decizionale ale președintelui decât republicanii în sondajul realizat la începutul lunii august. Dar Trump și-a pierdut și încrederea în republicani, 73% declarând pentru Pew că sunt oarecum sau foarte încrezători în capacitatea lui Trump de a gestiona războiul, comparativ cu 81% în iulie 2024.

Casa Albă a încercat să tempereze așteptările înainte de summitul de vineri din Alaska, secretarul de presă Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”.

Totuși, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, amenințând cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu este de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului.

Ads

Trump a vorbit miercuri cu liderii europeni - inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski - spunându-le că Ucraina va participa la orice discuții despre posibile concesii teritoriale, după ce anterior sugerase că orice armistițiu ar include „schimb de teritorii”.

Americanii sunt împărțiți în mod egal în ceea ce privește responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina să se apere în război, democrații fiind mult mai predispuși să își exprime sprijinul pentru asistența SUA pentru Ucraina. Dar mai puțin de 1 din 3 americani văd războiul ca pe o amenințare majoră la adresa intereselor SUA, o scădere bruscă față de 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă a țării vecine.

Americanii sunt mai puțin predispuși acum decât erau în martie să spună că Trump favorizează prea mult Rusia în război. Schimbarea vine în contextul în care Trump și-a schimbat poziția publică față de război în ultimele luni, adoptând un ton din ce în ce mai critic.

Sondajul a fost realizat online și telefonic în perioada 4-10 august, pe un eșantion aleatoriu de 3.554 de adulți. Marja de eroare este de plus sau minus 1,8 puncte procentuale.

Ads