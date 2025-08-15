Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE

Vladimir Putin și Donald Trump la summitul de la Hamburg din 2017 FOTO kremlin.ru

Donald Trump și Vladimir Putin se reunesc, vineri, 15 august, în Alaska, concentrându-se pe eforturile președintelui american de a încheia un acord de armistițiu în Ucraina, dar cu o ofertă de ultimă oră din partea lui Putin privind un posibil acord nuclear care să salveze aparențele.

Trump face presiuni pentru un armistițiu în războiul de 3 ani și jumătate, care i-ar consolida acreditările de conciliator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este o mare victorie chiar înainte de a începe, deoarece îl poate folosi pentru a spune că anii de încercări occidentale de a izola Rusia s-au destrămat și că Moscova a revenit la locul ei de drept la masa supremă a diplomației internaționale. De asemenea, el a dorit de mult timp să discute față în față cu Trump, fără Ucraina.

Rusia, dispusă la un compromis

O sursă apropiată Kremlinului a declarat că există semne că Moscova ar putea fi pregătită să ajungă la un compromis privind Ucraina, scrie Reuters.

Cu o zi înainte de summit, președintele rus a evocat perspectiva unui alt lucru despre care știe că Trump își dorește - un nou acord de control al armelor nucleare care să îl înlocuiască pe ultimul, care urmează să expire în februarie anul viitor.

Trump a declarat în ajunul summitului că el crede că Putin va accepta un acord privind Ucraina, dar a oscilat cu șansele unui progres. Între timp, Putin a lăudat ceea ce a numit „eforturi sincere” ale SUA de a pune capăt războiului.

Sursa apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că se pare că cele două părți au reușit să găsească un teren comun.

„Se pare că se va conveni asupra unor termeni... pentru că Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în măsură să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a declarat sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Aceștia au prevăzut că atât Rusia, cât și Ucraina vor fi forțate să facă compromisuri incomode.

Până acum, Putin a exprimat condiții stricte pentru un armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi un armistițiu în războiul aerian.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce își dorește, rămânând în același timp liber să escaladeze.

„Dacă ei (rușii) sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de armistițiu, dar care să lase Rusia să controleze aceste dinamici de escaladare, să nu creeze niciun fel de descurajare reală pe teren sau în cerul Ucrainei... acesta ar fi un rezultat minunat din perspectiva lui Putin”, a declarat Sam Greene, directorul departamentului de Reziliență Democratică de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Trump a declarat că transferurile de terenuri ar putea fi o posibilă modalitate de a depăși blocajul.

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, dorește să înceapă să reînvie legăturile economice, politice și comerciale diminuate cu SUA și, în mod ideal, ca SUA să decupleze acest proces de Ucraina.

La putere de un sfert de secol, șeful Kremlinului și-a mizat moștenirea pe asigurarea a ceva ce poate vinde acasă ca o victorie.

Printre principalele sale obiective de război este controlul complet asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. În ciuda progreselor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rusesc.

Putin dorește, de asemenea, controlul deplin asupra regiunilor Herson și Zaporijia din Ucraina; ca aderarea la NATO să fie retrasă de pe masă pentru Kiev; și limite privind dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei.

Ucraina a declarat că acești termeni sunt echivalenți cu a-i cere să capituleze.

Întâlnirea din Alaska

Întâlnirea liderilor rus și american are loc la o bază a forțelor aeriene din epoca Războiului Rece din Alaska. Aceasta va fi prima lor discuție față în față de când Trump s-a întors la Casa Albă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la discuții, și aliații săi europeni se tem că Trump ar putea trăda Kievul și ar încerca să-l forțeze să facă concesii teritoriale.

Trump, care a spus cândva că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina în termen de 24 de ore, a recunoscut joi că conflictul, cel mai mare război terestru din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, s-a dovedit a fi mai greu de spart decât crezuse.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin merg bine, organizarea rapidă a unui summit tripartit ulterior cu Zelenski ar fi chiar mai importantă decât întâlnirea sa cu Putin.

Ucraina și aliații săi europeni au fost încurajați de un apel de miercuri în care au spus că Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții despre cedarea de teritorii.

Zelenski a spus că Trump a susținut, de asemenea, ideea unor garanții de securitate pentru Kiev. Putin, a cărui economie de război dă semne de încordare, are nevoie ca Trump să ajute Rusia să iasă din cămașa de forță a sancțiunilor occidentale tot mai stricte sau, cel puțin, să nu lovească Moscova cu noi sancțiuni, lucru pe care președintele SUA l-a amenințat.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că încearcă să câștige timp pentru a evita sancțiunile secundare ale SUA și a exclus posibilitatea de a ceda oficial Moscovei orice teritoriu.

