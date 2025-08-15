Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”

15 August 2025
Semnal de alarmă tras de premierul polonez Donald Tusk FOTO X/@BBochenczak

Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi bună pentru discuții cu Rusia, în contextul în care, cu fix 105 ani înainte, Polonia oprea avansul armatei sovietice spre Europa, în Bătălia de la Varșovia.

„15 august este o zi bună pentru discuții cu Rusia despre război și pace. În această zi, acum 105 ani, în timpul Bătăliei de la Varșovia, polonezii au oprit Armata Roșie în marșul său spre Europa. Din fericire, nu știam că Rusia „este invincibilă” - și i-am învins. Pace prin putere, nimic altceva”, a scris Donald Tusk pe X, înainte de întâlnirea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Reuniunea din Alaska

Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, are loc vineri, 15 august, și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri.

Va exista și o întâlnire între delegațiile celor două țări, iar la final cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună.

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta despre „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

„Miracolul de pe Vistula”

Victoria poloneză în Bătălia de la Varșovia, în timpul războiului polono-sovietic, care a oprit avansul armatei sovietice spre Europa de Vest, este supranumită și „Miracolul de pe Vistula”.

În urmă cu 105 ani, în vara anului 1920, Polonia a fost scena unei confruntări decisive care a schimbat cursul istoriei europene.

Bătălia de la Varșovia a fost punctul culminant al războiului polono-sovietic, conflict care a izbucnit la scurt timp după încheierea Primului Război Mondial și care a avut un impact profund asupra viitorului Europei Centrale și de Est.

Bătălia de la Varșovia a început pe 12 august 1920, într-un moment de maximă tensiune pentru Polonia. Armata Roșie avansa rapid, amenințând Varșovia și fortăreața strategică Modlin, situată în apropierea capitalei. Situația era disperată, iar multe capitale europene se temeau că o victorie sovietică ar fi fost urmată de o expansiune comunistă în întregul continent.

Cu toate acestea, sub conducerea inspirată a liderului polonez Józef Piłsudski, Polonia a reușit să organizeze un contraatac surprinzător.

Manevra a fost magistral executată și a prins forțele sovietice nepregătite, forțându-le să se retragă în dezordine. Această retragere haotică a fost amplificată de lipsa de coordonare în rândul comandamentului sovietic, iar trupele rusești au fost nevoite să traverseze în grabă râul Niemen pentru a scăpa de încercuirea poloneză. Victoria de la Varșovia a fost completă, iar Armata Roșie a suferit pierderi masive, fiind împinsă înapoi pe teritoriul rus.

Expresia „Miracolul de pe Vistula” a intrat în conștiința poloneză și a căpătat o dimensiune religioasă, victoria fiind asociată cu Adormirea Maicii Domnului celebrată la 15 august, o sărbătoare deosebit de importantă în tradiția poloneză. Câțiva ani mai târziu, în aceeași zi a fost stabilită Ziua armatei poloneze.

