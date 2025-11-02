"Ei știu consecințele". China nu va ataca Taiwan cât timp el este președinte, a anunțat mândru Donald Trump. Ce a discutat de fapt cu Xi Jinping

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va întreprinde nicio acţiune în direcţia obiectivului său declarat de mult timp, acela de a unifica Taiwanul cu China continentală, cât timp liderul republican se află la putere, relatează AFP.

Trump a afirmat că problema Taiwanului, care a fost mult timp controversată, nu a fost abordată în discuţiile sale cu Xi de joi, din Coreea de Sud, care s-au concentrat în mare parte pe tensiunile comerciale dintre SUA şi China. Însă liderul american şi-a exprimat certitudinea că China nu va lua măsuri în privinţa Taiwanului, cât timp el se află în funcţie.

„El a declarat deschis, iar oamenii lui au declarat deschis în cadrul întâlnirilor: «Nu vom face nimic cât timp preşedintele Trump este preşedinte», pentru că ştiu care ar fi consecinţele”, a declarat Trump într-un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” a postului CBS, difuzat duminică.

Oficialii americani sunt de mult timp îngrijoraţi de posibilitatea ca China să folosească forţa militară împotriva Taiwanului, insula democratică autonomă revendicată de Beijing ca parte a teritoriului său.

Legea privind relaţiile cu Taiwanul din 1979, care a reglementat relaţiile SUA cu insula, nu impune Statelor Unite să intervină militar în cazul unei invazii din partea Chinei, dar prevede ca politica americană să asigure Taiwanului resursele necesare pentru a se apăra şi pentru a împiedica orice schimbare unilaterală a statutului său de către Beijing.

Întrebat dacă ar ordona forţelor americane să apere Taiwanul în cazul unui atac al Chinei, Trump a ezitat. Atât administraţiile republicane, cât şi cele democrate ale Statelor Unite au menţinut o politică de „ambiguitate strategică” în ceea ce priveşte Taiwanul, încercând să nu-şi dezvăluie intenţiile cu privire la posibilitatea ca SUA să vină în ajutorul insulei într-un astfel de scenariu.

