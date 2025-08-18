Întâlnire Trump–Zelenski la Casa Albă, ora 20.00: cei mai importanți lideri europeni, la discuțiile pentru împărțirea Ucrainei

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 19:31
Trump și Zelenski, la Casa Albă (prima întâlnire) FOTO: Hepta

UPDATE 19.40 - Potrivit Politico, Volodimir Zelenski nu va purta costum la întâlnirea cu Donald Trump, aceasta fiind o preocupare a Casei Albe înainte de cea de-a doua vedere între cei doi președinți pentru pacea din Ucraina.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski are loc astăzi la Casa Albă, la ora 20:00, ora României. Discuțiile vor începe față în față între cei doi lideri, urmând ca ulterior să fie extinse cu participarea liderilor europeni, la ora 22.00.

Surse diplomatice indică faptul că europenii au fost informați să fie pregătiți pentru un eventual summit trilateral Trump–Putin–Zelenski, care ar putea avea loc spre finalul săptămânii, în Europa, dacă nu apar schimbări de ultim moment.

Printre temele discutate, aderarea Ucrainei la NATO și returnarea Crimeei au fost deja excluse de președintele american.

Diplomații europeni au fost avertizați să trateze această posibilă întâlnire ca pe un eveniment istoric, ce ar putea redefini parcursul negocierilor de pace în contextul conflictului din Ucraina, potrivit unor surse citate de Sky News.

Nicușor Dan: „Rusia nu dorește pacea”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi găzduiți de Donald Trump pentru discuții privind pacea în Ucraina.

Rusia nu își dorește pacea”, a declarat președintele român într-un mesaj video publicat pe Instagram, cu câteva ore înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă.

Nicușor Dan a precizat că, în cadrul „Coaliției pentru Voință”, s-au purtat discuții privind necesitatea sprijinirii Ucrainei și menținerii presiunii economice asupra Rusiei, pentru a asigura condițiile unor negocieri „echitabile și juste”.

„În cadrul Coaliţiei pentru Voinţă am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei şi să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a declarat preşedintele într-un mesaj video postat pe Instagram.

Întâlnirea de la Washington este considerată un moment important pentru viitorul conflictului, reunind lideri europeni și americani alături de președintele ucrainean, într-o încercare de a stabili pașii următori către o soluție de pace durabilă.

