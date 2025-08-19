Trump vrea să facă pace în Ucraina pentru a ajunge în rai. Anunțul Casei Albe după întâlnirile-cheie de la Washington

Un interviu acordat luni de președintele american Donald Trump postului Fox News a stârnit reacții în rândul jurnaliștilor și cetățenilor, după ce liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că pacea în Ucraina ar putea avea pentru el și o semnificație religioasă.

„Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că este destul de... Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil, pentru că am auzit că nu mă descurc prea bine. Sunt chiar pe nivelul de jos. Dar dacă voi putea ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a spus Trump, potrivit Sky News.

Afirmația a fost interpretată de unii ca o ironie, în linia binecunoscutului stil bombastic al președintelui, care obișnuiește să își promoveze cu emfază succesele politice, diplomatice și economice.

Totuși, marți, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat că declarația a fost una serioasă: „Cred că președintele a vorbit serios. Cred că președintele vrea să ajungă în rai, așa cum sper că vrem cu toții aflați în această sală”, le-a spus ea reporterilor.

La întâlnirea de la Washington între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și liderii europeni, susținătorii Ucrainei au promis sprijinul continuu, deși detaliile rămân vagi.

La finalul discuțiilor, Donald Trump a anunțat pe Truth Social că l-a sunat pe Vladimir Putin și că a început pregătirile pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski. După această întâlnire, scrie președintele american, „vom avea o discuție trilaterală - cei doi președinți și cu mine”.

