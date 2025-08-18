Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA

Luni, 18 August 2025, ora 21:42
1033 citiri
Trump și Zelenski în Biroul Oval FOTO: Hepta
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni.
Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA să trimită trupe în Ucraina, în cadrul unui eventual acord de pace menit să garanteze securitatea țării. „Vă vom informa, poate în cursul zilei de astăzi”, a spus liderul american, în declarațiile făcute la Casa Albă, în Biroul Oval, alături de Zelenski.
Potrivit președintelui, Europa va juca rolul principal în securizarea păcii, însă și Statele Unite vor fi implicate. „Ei sunt prima linie de apărare pentru că ei se află acolo, Europa. Însă îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a subliniat Trump.
Liderul american s-a arătat optimist în privința unui potențial acord, afirmând că acesta ar putea rezista odată ce va fi încheiat. „Cred că dacă putem ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a adăugat el.
Trump a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale, la care să participe și președintele Rusiei, Vladimir Putin. În opinia sa, un asemenea summit ar oferi „o șansă bună” pentru încheierea războiului din Ucraina. Acesta a precizat că intenționează să discute cu Putin după întrevederile cu Zelenski și cu oficialii europeni.
La rândul său, președintele Ucrainei a declarat că este pregătit să participe la un astfel de summit. „Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a spus Zelenski.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul...
UPDATE 20.40 - Discuțiile Trump-Zelenski au continuat cu răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Volodimir Zelenski a spus că este nevoie de sprijin american pentru a-l opri pe Putin....
Summitul prezidențial „istoric”, convocat în grabă vineri, 15 august, în Alaska, a fost mai degrabă o demonstrație de forță simbolică decât o negociere diplomatică autentică. Pe...
În contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dedicată identificării unor căi pentru pace în Ucraina, analistul politic Alexandru Coita punctează modul în care...
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni, 18 august, cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul...
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețelele sociale cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Trump s-a...
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi...
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, va participa luni la Washington la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La...
Reuniunea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs niciun rezultat concret. Nu s-a discutat despre încetarea focului, nu au existat declarații importante privind sancțiunile, iar...
China a anunțat luni, 18 august, că speră la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în războiul din Ucraina. Mesajul a fost făcut înaintea întâlnirii la Casa Albă între...
La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir...
Dar a existat vreun sprijin de cand si-a... Vezi tot