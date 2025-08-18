Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni.

Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA să trimită trupe în Ucraina, în cadrul unui eventual acord de pace menit să garanteze securitatea țării. „Vă vom informa, poate în cursul zilei de astăzi”, a spus liderul american, în declarațiile făcute la Casa Albă, în Biroul Oval, alături de Zelenski.

Potrivit președintelui, Europa va juca rolul principal în securizarea păcii, însă și Statele Unite vor fi implicate. „Ei sunt prima linie de apărare pentru că ei se află acolo, Europa. Însă îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a subliniat Trump.

Liderul american s-a arătat optimist în privința unui potențial acord, afirmând că acesta ar putea rezista odată ce va fi încheiat. „Cred că dacă putem ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a adăugat el.

Trump a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale, la care să participe și președintele Rusiei, Vladimir Putin. În opinia sa, un asemenea summit ar oferi „o șansă bună” pentru încheierea războiului din Ucraina. Acesta a precizat că intenționează să discute cu Putin după întrevederile cu Zelenski și cu oficialii europeni.

La rândul său, președintele Ucrainei a declarat că este pregătit să participe la un astfel de summit. „Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a spus Zelenski.

