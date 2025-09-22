Trump și Zelenski, față în față din nou. Când și unde va avea loc întâlnirea celor doi VIDEO

Președintele american Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească față în față marți, 23 septembrie, la New York, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă.

Întâlnirea va avea loc în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite, care se așteaptă să reunească lideri din aproape 150 de țări, scrie The Kyiv Independent.

⚡ Trump to meet with Zelensky tomorrow The White House has confirmed that on Tuesday, September 23, a meeting will take place between US President Donald Trump and Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/kKsT5kTyyG — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Pe lângă întâlnirea cu Zelenski, Trump va purta discuții bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele argentinian Javier Milei și înalți oficiali ai Uniunii Europene.

Președintele american urmează, de asemenea, să convoace un summit multilateral cu lideri din Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Trump este așteptat să susțină un discurs în deschiderea celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a adăugat Leavitt.

Ultima întâlnire față în față dintre Trump și Zelenski a avut loc pe 17 august, în timpul unei reuniuni a oficialilor europeni la Casa Albă, la doar două zile după ce Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Trump s-a angajat să pregătească discuții directe între președinții rus și ucrainean, deși efortul a eșuat când Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova și a respins alte locuri de întâlnire.

Vorbind pe 15 septembrie, Trump a remarcat că „ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns”, sugerând că ar putea fi nevoie să intervină pentru a facilita discuțiile directe dintre cei doi lideri.

Kievul a refuzat propunerea de discuții la Moscova, iar Putin a declarat ulterior că un acord privind teritoriile ocupate este „imposibil”. Zelenski a reiterat că nu va călători în Rusia pentru negocieri, dar și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Putin pe teren neutru.

Deși a amenințat cu măsuri mai dure, Trump a implementat până acum doar tarife secundare asupra Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, anulând în același timp unele sancțiuni anterioare împotriva Rusiei.

