George Simion, ironic după ce a auzit că Ursula von der Leyen se întâlnește luni la Constanța cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. "Ce mesaj le transmiteți?"

Joi, 28 August 2025, ora 18:19
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

George Simion nu se poate abține din ironii și atacuri la adresa rivalilor săi din politică, dar și a reprezentanților Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla luni, 1 septembrie, în România, urmând să se întâlnească, la Constanța, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Cum a văzut anunțul, liderul AUR a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj cu o întrebare ironică.

"Ursula se vede luni la Constanța cu Nicușor și Ilie. Ce mesaj le transmiteți?", a scris Simion pe rețeaua de socializare.

Discuțiile de la Constanța dintre von der Leyen și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se vor axa pe consolidarea cooperării UE - NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, șefa Executivului comunitar va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale vor evidenția „sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”.

Von der Leyen va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de Guvern și cu cadre militare.

În România, președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE - NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor maritime și hibride.

