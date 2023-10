Putin s-a întâlnit cu Viktor Orban în China. ”Nu am fost niciodată într-o situație atât de dificilă”

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Beijing cu premierul maghiar Viktor Orban înainte de începerea forumului One Belt, One Road.

Putin și Orban au discutat despre livrările de petrol și gaze rusești către Budapesta, precum și despre progresul construcției unei centrale nucleare în Ungaria, de care se ocupă compania rusă Rosatom.

Potrivit dictatorului rus, în actualele condiții geopolitice dificile, relațiile dintre Budapesta și Moscova se dezvoltă.

Jurnaliștii Reuters notează că aceasta este prima întâlnire personală dintre Orban și Putin după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei. Anterior, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjártó, a vizitat Moscova de mai multe ori.

Budapesta se opune aderării Ucrainei la UE.

În timpul întâlnirii cu Putin, Orban a subliniat că este esențial ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, oprirea ostilităților din Ucraina și oprirea fluxului de refugiați. Totuși, premierul ungar nu a spus cum ar trebui făcut acest lucru.

Orbán i-a mulțumit lui Putin pentru faptul că Rosatom rămâne un partener al Ungariei. Potrivit acestuia, Ungaria nu a dorit niciodată să intre în conflict cu Rusia: "Nu am fost niciodată într-o situație atât de dificilă [ca astăzi]".

Reamintim că pe 17 octombrie, Putin și-a început vizita de două zile în China. Anterior, Viktor Orban a spus că președintele Federației Ruse nu este un criminal de război, iar Ucraina nu poate fi considerată un stat suveran.

A meeting between Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orbán was held in Beijing.

🔹️Main statements of the President of the Russian Federation:

— the positions of Russia and Hungary do not always coincide, but there is a possibility of an exchange of opinions;… pic.twitter.com/xNAQzgnIcJ