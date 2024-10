Un tânăr explică de ce nu mai iese la întâlniri. "Sunt probabil cele mai scumpe lucruri"

Tinerii de astăzi se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a-și găsi parteneri pentru relații, din cauza unui stil de viață agitat și a presiunilor sociale.

Mediul digital, deși oferă oportunități de conectare, poate aduce prea multe opțiuni care face alegerea mai complicată.

De asemenea, frica de angajament și dorința de a explora multiple experiențe romantice contribuie la această provocare. Tinerii pot simți, de asemenea, o presiune tot mai mare de a-și construi o carieră de succes înainte de a se implica într-o relație serioasă, ceea ce duce la întârzieri în formarea legăturilor afective.

Unii au argumente clare pentru care nu își doresc o relație stabilă. Un tânăr de 36 de ani a explicat motivele pentru care a ales să fie singur, într-un articol publicat de Business Insider.

"Am 36 de ani și nu mă mai întâlnesc cu nimeni pentru că nu-mi pot permite un partener sau o familie.

Sunt în etapa vieții în care mulți dintre prietenii mei se așează la casa lor și își întemeiază o familie. Mai întâi, a fost faza nunților. Fiecare weekend părea plin cu un alt prieten sau văr care se căsătorea.

Acum, este vorba despre bebeluși, toată lumea pare să își întâmpine primul copil. Să-i văd pe toți prietenii mei de 30 și ceva de ani cum își găsesc dragostea și își întemeiază familii frumoase este reconfortant. Eu nu am niciun interes să mă alătur lor. Am decis să rămân singur și să nu urmăresc o relație romantică sau o familie. Unora li se pare ciudat că am ales în mod conștient să rămân singură. Societatea promovează ideea că toți ar trebui să ne dorim relații și familii, dar eu nu sunt interesat de așa ceva. Iată de ce."

Ads

"Deja îmi iubesc cu adevărat viața"

"Mă bucur de o viață liniștită. Mă implic în activități care mă mențin sănătos, dorm bine și locuiesc într-o căsuță frumoasă. Lucrez pentru mine și evit stresul unor slujbe solicitante. Îmi văd adesea prietenii care sunt căsătoriți și au copii luptându-se cu toate presiunile - economice, emoționale și fizice. Eu mă simt bine fără toate astea. Îmi place să fiu singur Principalul motiv pentru care nu sunt interesat să am un partener este că îmi place cu adevărat să petrec timp singur. Mulți oameni presupun că a fi singur echivalează cu singurătatea, dar nu este cazul meu. Am o mulțime de prieteni și pot lua legătura cu oamenii oricând doresc. Pur și simplu, timpul petrecut în singurătate mi se pare incredibil de odihnitor și satisfăcător."

Îmi place să nu fiu nevoit să discut totul

"Am mai avut relații și, deși au fost minunate, nevoia constantă de a discuta și de a obține aprobarea pentru orice - de la deciziile majore de viață la micile comisioane zilnice - mi s-a părut întotdeauna copleșitoare. Ca persoană singură, prețuiesc liniștea și claritatea de a lua decizii fără a consulta pe nimeni altcineva. Este eliberator."

Ads

"Urăsc drama"

"Unii oameni nu au nimic împotrivă cu schimbările emoționale din relații - certuri, neînțelegeri și toate cele. Mulți spun că neînțelegerile sunt normale în relații, dar eu urăsc cu adevărat certurile și confruntările. Mă afectează profund.

Prefer o viață calmă, fără drame. Cred că e în regulă să vrei asta. Și voi obține exact asta dacă rămân singur."

"Iubesc familia pe care o am deja"

"Am o familie minunată cu care îmi place să-mi petrec timpul. Investiția în familia pe care o am deja este incredibil de satisfăcătoare pentru mine.

Pe măsură ce părinții mei îmbătrânesc, vreau să fiu acolo pentru a-i sprijini. Simt că dacă aș avea propria mea familie mi-ar distrage atenția de la acest rol important. Sunt, de asemenea, unchi și naș, și îmi place să fiu implicat în viața celor mici. Și asta este suficient pentru mine."

"Nu-mi pot permite o relație sau o familie"

"Să fim sinceri: căsătoria și creșterea copiilor sunt probabil cele mai scumpe lucruri pe care le fac majoritatea oamenilor. Nunțile costă adesea mii de dolari, iar ca persoană cu venituri mici, o astfel de cheltuială este pur și simplu inaccesibilă. Creșterea unei familii este și mai costisitoare. Având în vedere creșterea costurilor de trai, trebuie să mă concentrez pe susținerea mea înainte de a lua în considerare întemeierea unei familii."

Ads

"Am o viață sexuală grozavă"

"Faptul că nu am întâlniri nu înseamnă că nu am intimitate sau conexiune. Sunt bine conectat cu comunitatea și pot explora diferite tipuri de relații care se potrivesc nevoilor mele.

Aplicațiile și rețelele moderne facilitează găsirea și contactarea unei varietăți de persoane fără a adera la convențiile tradiționale ale întâlnirilor. Eu doar mă asigur că comunic faptul că nu doresc să mă întâlnesc cu cineva sau să stabilesc o relație romantică. Îmi place să aștept și să văd. Cred că întâlnirile tradiționale impun adesea așteptări care pot limita minunatele oportunități care îmi sunt disponibile. Îmi place să trăiesc clipa și să văd ce-mi iese în cale. Apreciez numeroasele posibilități de iubire și conexiune pe care mi le oferă viața. Mă iubesc cu adevărat și îmbrățișez toate posibilitățile vieții, așa că sunt incredibil de fericit cu locul în care mă aflu acum și nu l-aș schimba pentru nimic în lume."

Ads