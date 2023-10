Întârzierile zborurilor pot fi frustrante pentru pasageri și pot fi cauzate de diverse motive, precum condiții meteorologice nefavorabile, probleme tehnice sau întârzieri la aeroport. În Uniunea Europeană, pasagerii au dreptul de a primi despăgubiri dacă întârzierea depășește anumite limite și este din cauza operatorului aerian. Aceste compensații variază în funcție de durata întârzierii și distanța zborului și pot include asistență la aeroport sau rambursarea costurilor de călătorie suplimentare.

Nu toți românii care călătoresc cu avionul cunosc aceste drepturi. Altora li se par prea complicate demersurile.

Unii dintre cei care obțin despăgubirile își relatează experiențele în mediul online. Este tema de discuție lansată pe Reddit de un român care și-a recuperat doar jumătate din banii pierduți pe bilete.

"Se vrea a fi un fel de ANPC al Uniunii Europene, ceea ce e un lucru impresionant"

"Scriu versurile de mai jos în speranța că poate ajută experiența mea și alți oameni:

Poveste standard - zbor Wizz cu nevasta și copil întârziat mai mult de 3 ore, ajuns acasă la 5 dimineață, frustrări etc.

Am completat pe site-ul lor formularul de compensație pentru întârzieri și în mod normal trebuia să fie acceptat și să îmi plătească vreo 1200 euro. În schimb, au apelat la clauză de situații excepționale din legea europeană (vreme nefavorabilă, circumstanțe în afară controlului lor), și au refuzat plata. Mi-a mirosit a vrăjeală, având în vedere că alte zboruri decolau la timp și că în general sunt o companie cu moravuri îndoielnice așa că le-am cerut pe mail să justifice care a fost situația excepțională. Mi-au închis cazul fără nicio justificare, cu mențiunea că dacă nu sunt de acord cu concluzia, să contactez platforma Online Dispute Resolution (ODR). Mențiunea asta o au probabil pentru că sunt obligați de lege.

ODR e o platforma foarte interesantă, am aflat recent de ea. Se vrea a fi un fel de ANPC al Uniunii Europene ceea ce e un lucru impresionant. În relația cu agenții economici din străinătate, ca și străin, personal simt că nu am nici o putere, pentru că în cazul unui abuz nu o să îi dau niciodată în judecată din România. Prin platforma asta ei oferă mediere cu agentul economic și chiar iau legătură cu el prin birourile ECC (European Customers Center) din țară respectivă. Pe hârtie sună bine, însă în realitate Wizz a respins din nou orice comunicare și ODR mi-a închis cazul după 2 luni.

Ultima opțiune, un site din multele care se ocupă cu recuperarea compensațiilor de la companiile aeriene (nu dau nume să nu ziceți că e articol plătit), care nu știu cum au făcut dar după încă 2 luni au câștigat și mi-au virat în cont 680 Euro (diferența au păstrat-o ei).

Concluzii:

Victorie în fața wizz pentru că au fost buni de plată. Deși am câștigat singur în trecut alte 4 cazuri cu întârzieri aeriene, de dată asta mi-am luat seen (probabil pentru că suma era considerabilă) și am pierdut 50% din bani - semi victorie. Wizz încalcă legea și se bazează pe lipsa de reacție a clienților. ODR e un fel de n-ar mai fi. Pe viitor nu mai pierd 2 luni cu ODR și apelez direct la site-urile specializate pe recuperări, dar doar dacă compania aeriană refuză plata directă către mine", a scris acesta pe Reddit.

"A fost cel mai simplu să recuperez banii"

În comentarii, și alții au relatat experiențele personale.

"Am zburat asta vara Iași - Istanbul dus întors cu 200 de lei (x2), am avut întârziere 3h30 la întors... despăgubiri 500 de euro. Am plătit tot concediul așa."

"Eu am avut o experiență opusă ție cu Wizz când le-am cerut banii pe întârziere de 4h plus la destinație.

Am făcut pe site-ul lor, și după 3 săptămâni m-am trezit cu banii în cont. Am rămas prost pentru că mă pregătisem pentru război, că am zis că wizz air, că low cost.

Asta după ce am avut o experiență proastă cu Iberia, unde a trebuit să apelez la terți, și încă una cu Blueair (failed lol). All in all, de la wizz a fost cel mai simplu să recuperez banii."

"O puteai face foarte simplu și tu fără să pierzi jumate din bani"

"Ce mișto era dacă ar exista o companie din asta care să se ocupe și de CFR."

"Eu am scăpat mai frumos. Prima parte fix că la tine: complaint la ei, clauză de situații excepționale. Am cerut să îmi zică în scris care a fost situația excepțională - nimic, caz închis. Am deschis la ODR (cu toate detaliile în care am specificat și că nu mi-au transmis la cerere “cauza excepțională”), i-am anunțat pe caz, am așteptat 2 luni răspunsul lor. După 2 luni fără răspuns, i-am anunțat că nu au răspuns și că deschid plângere (etapă a două de la ODR) și apoi boom! “Staifratelemeucaserezolva”. O împuternicire mai târziu, “gata, va trimitem compensația”. Asta era ieri, mai au 6 zile să între banii."

"Site-urile dau în judecată pentru tine, dar o puteai face foarte simplu și tu pentru 25 de lei la judecătoria de unde aparții, fără să pierzi jumate din bani dacă nu mai mult".

