O româncă crede că patronul ar trebui să-i plătească amenda: "Mi-a expirat abonamentul STB azi noapte și nu am putut să-l reînnoiesc"

Cei care nu își primesc la timp salarille se confruntă frecvent cu probleme. Situația este mai gravă pentru cei care câștigă puțin, iar bani le ajung cu greu de la o lună la alta.

Este cazul unei femei care a relatat pe Facebook cum a fost în situația de a primi o amendă pentru că nu i-a fost virat salariul la timp. Aceasta a încercat să afle dacă nu ar fi trebuit să suporte patronul plata, deși situația a rămas una ipotetică.

"Era să fiu pentru prima dată amendată azi dimineață pentru că patronul a "uitat" să ne plătească salariile ieri în conturile noastre bancare, mi-a expirat abonamentul STB azi noapte și nu am putut să reînnoiesc abonamentul pentru că nu mi-am primit salariul. Am avut noroc că am reușit să scap, de obicei întotdeauna călătoresc cu abonament STB lunar, nu merg fără abonament. Este și prima dată când patronul uită să ne plătească.

Din moment ce puteam fi amendată din cauza patronului pentru că nu ne-a plătit, există o lege care l-ar obligă pe patron să îmi plătească amenda, din moment ce el este de vină?", a întrebat aceasta pe grupul Avocatul online.

"Încercați să puneți bani deoparte pentru urgențe"

În comentarii, pe mulți îi revoltă ideea.

"Nu. Nu există!"

"Te-aș da afară dacă aș fi patronul tău."

"Păi dvs vă gestionați finanțele, sunteți singura răspunzătoare. Ce întrebare e asta?"

"Nu, din păcate, și mulți plătesc și dobânzi de întârziere la plata ratelor."

"Încercați să puneți bani deoparte pentru urgențe. E foarte greu dacă rămâneți pe zero până la salariu."

"Da cum să nu, intră în pușcărie."

"Din salariile anterioare puteai să oprești câțiva lei să îți cumperi un bilet."

"În contractul de muncă se specifică ultima zi în care se plătesc lunar salariile. Verifică acolo, poate v-ați obișnuit voi să va fie virați banii mai repede, de obicei așa se întâmpla."

"Patronul e de vină că epuizați într-o lună contul la 0?"

"Trăim în România, și angajatorul poate amâna plata salariului până la 90 zile. Tu, "scavule", care trăieșți în România, nu ai dreptul să poți amâna plata utilităților sau a ratelor pe orice motiv dorești tu. Ai/ nu ai, trebuie să plătești."

"Tu consumi tot ce câștigi fără să te mai gândești să ai ceva pus deoparte pentru zile negre?"

"Cum vă angajează pe ăștia care aveți un singur neuron?"

"Nu prea înțeleg ce să plătească patronul, dacă spui că ERA să fii amendată. Deci nu ai fost. Sau tu vrei să te asiguri că poți circula gratis și dacă vei fi prinsă, plătește patronul?? Ce să zic?? Încearcă și vezi dacă-ți iese!!"

"Incredibil. Este jenant că nu aveți 3 lei pentru o călătorie sau cât costă. Cât de greu era să folosiți 3 lei...de obicei aruncați prin casă?"

