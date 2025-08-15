CFR anunță întârzieri de până la 3 ore pe ruta către stațiunile de la Marea Neagră, în plin sezon turistic. Pasagerii trenurilor afectate pot primi banii înapoi

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 12:47
15 citiri
CFR anunță întârzieri de până la 3 ore pe ruta către stațiunile de la Marea Neagră, în plin sezon turistic. Pasagerii trenurilor afectate pot primi banii înapoi
Mai multe locomotive și vagoane au fost deja modernizate, dar nu sunt achitate FOTO CFR Călători

Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, vineri, 15 august, în unele cazuri acestea depăşind 3 ore. În zonă se circulă doar cu locomotive diesel din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Cei care au bilete pentru trenurile afectate pot primi banii înapoi sau diferenţa dacă au parcurs deja o distanţă cu biletul.

„Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel”, informează, vineri, CFR Călători.

Acest deranjament a dus la întârzieri şi, în unele cazuri, la modificări şi în programul de circulaţie a altor trenuri de călători.

Compania subliniază că traficul feroviar în zona afectată se realizează în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de o altă companie a statului, CFR SA, care este managerul infrastructurii feroviare.

„CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde managerul infrastructurii feroviare – CFR SA a solicitat”, precizează CFR Călători.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor cumpărate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă, conform reglementărilor în vigoare.

Călătorii pot primi informaţii despre circulaţia trenurilor la telefonul 0219521, la numerele de telefon din staţiile CFR, ce sunt publicate pe portalul www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/, în aplicaţia TRENUL MEU care oferă informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire, sau de la angajaţii CFR din staţii.

CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, către centrele de pelerinaj și litoral
CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, către centrele de pelerinaj și litoral
CFR Călători anunță suplimentarea numărului de vagoane, în zilele cu trafic crescut din minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Întreaga capacitate de transport...
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii...
#intarzieri trenuri CFR, #trenurile soarelui, #Fetesti, #Cernavoda , #CFR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CFR anunță întârzieri de până la 3 ore pe ruta către stațiunile de la Marea Neagră, în plin sezon turistic. Pasagerii trenurilor afectate pot primi banii înapoi
  2. Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei
  3. Jurnaliștii ruși care îl însoțesc pe Putin în SUA au primit pui Kiev în avion. Ajunși în Alaska, au primit cazare ca pentru sinistrați VIDEO
  4. Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberain înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
  5. Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
  6. Majoritatea rușilor au încredere în Putin. Ce rată de aprobare are președintele Rusiei după trei ani de război SONDAJ
  7. Ministerul Educației pierde mai puțini bani din PNRR după renegocierea planului. Penalizarea era să fie de aproape 1,7 miliarde de euro, pentru neîndeplinirea obiectivelor de investiții
  8. Economist, mesaj dur la adresa „dacilor liberi”: „Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare”
  9. Primăria care trimite angajații la „formare profesională” all inclusive. 30.000 de euro cheltuiți în câteva luni. Edilul: „Sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni”
  10. Câtă încredere au americanii în capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" privind Ucraina SONDAJ