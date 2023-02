Șeful companiei feroviare din Ucraina și-a cerut scuze pentru întârzierea unor trenuri în ziua vizitei lui Biden la Kiev

Șeful companiei feroviare de stat din Ucraina, Alexander Kamyshin, și-a cerut scuze pe Twitter pentru că mai multe trenuri au întârziat din cauza vizitei făcute luni de președintele american Joe Biden la Kiev.

Kamyshin a spus că Joe Biden a stat în tren 20 de ore cât a durat vizita, iar misiunea de a avea grijă de el a fost una grea.

„Era foarte important să avem grijă de el cum se cuvine și am și făcut-o. Nici nu-mi mai amintesc cum am ajuns la a-l vedea pe președintele Biden, mergând alături de Volodimir Zelenski prin Kiev, în cea de-a 362-a zi de război”, a declarat acesta.

Kamyshin a ținut să-și ceară scuze că unele trenuri au staționat pentru a lăsa cale liberă trenului în care se afla Biden: „A fost dureros pentru mine și echipa mea, dar a trebuit să fac asta. Doar 90% dintre trenurile noastre au ajuns ieri la timp. Îmi cer scuze”.

I also want to apologize for breaking our OTP (On Time Performance) yesterday. We had to delay some of our trains to give a way to #RailForceOne. It was painful for me and my team, but I had to do that. So only 90% of our trains arrived on time yesterday. I apologize. pic.twitter.com/cU66V7GQ82