Comisia Europeană a recomandat ca Ucrainei și Republicii Moldova să li se acorde statutul de candidat pentru integrarea în UE, într-un pas simbolic pe calea lungă de a deveni membre ale blocului comunitar.

Brațul executiv al UE a aprobat vineri, 17 iunie, aplicările, cu condițiile pe care tările trebuie să le îndeplinească în viitor în ceea ce privește statul de drept, justiția și combaterea corupției.

Comisia a mai spus că Georgia ar trebui să primească statutul de candidat, dar după ce aceasta îndeplinește condiții mai specifice. „Georgia trebuie acum să se unească din punct de vedere politic pentru a proiecta o cale clară către reforma structurală și către UE”.

Ursula von der Leyen a declarat că țările merită perspectiva integrării europene și ar trebui să fie binevenite drept candidate la UE.

Președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, spune că ucrainenii sunt „gata să moară” pentru perspectiva europeană. „Vrem ca ei să trăiască cu noi în visul european”.

„Acest lucru se întâmplă, desigur, în condițiile în care țara va efectua o serie de reforme importante suplimentare”, a adăugat von der Leyen.

„În opinia Comisiei, Ucraina a demonstrat în mod clar aspirația țării și determinarea țării de a se ridica la valorile și standardele europene”.

