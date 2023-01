Integrarea refugiatilor ucraineni pe piata muncii

În perioada 20-21 ianuarie Asociația Hands across Romania organizează târg de locuri de muncă pentru refugiații din Ucraina. Evenimentul va avea loc la Palatul Copiilor din București și vine în întâmpinarea nevoilor profesionale ale refugiaților, oferind totodată un spațiu pentru adresarea nevoilor de recrutare pentru angajatorii care valorizează implicarea socială și cu nevoi de angajare în prezent. Târgul se desfășoară în cadrul proiectului VoHub – consiliere vocațională pentru refugiați derulat în parteneriat cu DGASMB și Primăria Municipiului București și finanțat de CARE, FONPC și SERA Romania.

La 10 ianuarie 2023 în România avem 106.987 de refugiați care au ales să rămână la noi în țară dintre cei peste 3,2 milioane de cetățeni ucraineni ne-au trecut granițele în ultimele 12 luni. 105.902 refugiați sunt înregistrați pentru protecție temporară în România. 1

Datele la final de noiembrie 2022 de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale arată că peste 4850 de ucraineni au fost angajați după 24 februarie iar majoritatea activează în cadrul industriei prelucrătoare și al construcțiilor.

Conform datelor ANOFM la 9 ianuarie 2023 apar 1362 de ucraineni în căutarea unui loc de muncă, 725 de contracte de muncă, 329 de angajatori, 4430 de locuri de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ANOFM/AJOFM.

Cele mai multe înregistrate în București (247), Arad (106), Suceava (93), Bihor (88), Timiș (76), Galați (71).

De menționat că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt scoase din evidență după 6 luni de inactivitate.

„Invităm companiile la târgul de locuri de muncă ca împreună să răspundem celor două crize cu care ne confruntăm: criza refugiaților din Ucraina și criza pieței forței de muncă. Integrarea imigranților, refugiați sau nu, s-a dovedit a fi o contribuție valoroasă la echilibrarea dinamicii pe piața forței de muncă în țara gazdă, prin contribuția la reducerea lipsei de ocupare a anumitor categorii de locuri de muncă (competențe foarte specializate sau forță de muncă necalificată). Noi, în cadrul asociației, îi pregătim pentru piața muncii prin consiliere vocațională care include, desigur, și pregătirea CV-urilor și cum să se prezinte la un interviu. Cele mai mari provocări, având la bază bariera lingvistică, sunt cele legate de identificarea abilităților care le permite obținerea unui loc de muncă.”, susține Mihaela Sandu, manager proiect Asociația Hands across Romania.

În cazul în care companiile doresc să angajeze persoane cu cetățenie ucraineană, mecanismul este semnificativ mai simplu comparativ cu angajarea cetățenilor din alte state. Procedura simplificată presupune doar obținerea NIF-ului (Numărul de Identificarea Fiscală), fără a fi necesar și avizul de muncă.

În conformitate cu legea din România, pentru o perioadă de nouă luni, persoanele care vin din Ucraina, Republica Moldova și Serbia se pot angaja rapid, pe baza unui contract de muncă întocmit conform Codului Muncii. Salariul trebuie să fie cel puțin egal cu salariul minim brut garantat în plată, iar contractul va fi înregistrat în Revisal. După cele nouă luni, cetățenii ucrainieni pot primi prelungirea în scop de muncă, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

Pentru informații suplimentare:

Mihaela Sandu – mihaela.sandu@handsacross.ro/0723 433 816

Despre Hands Across România

Asociaţia Hands Across România (HAR) este o organizaţie non-guvernamentală, membră a Alianţei pentru Sănătate din România, care acţionează ca un „hub” între societatea civilă şi instituţiile guvernamentale şi/sau sectorul privat. În prezent, asociaţia implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale şi educaţionale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor în care activează. Asociația a pus bazele în anul 2020 unei coaliții de promovare a învățământului profesional dual, VoHub, care are rol de advocacy. In anul 2022 a înființat în parteneriat cu DGASMB un centru de consiliere vocațională pentru refugiați unde peste 140 de persoane au beneficiat de consiliere vocațională.

1 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10782?secret=unhcrrestricted

