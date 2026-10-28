Bursa din SUA se pregătește pentru o catastrofă legată de inteligența artificială. Băncile au găsit soluția

Wall Streetul se pregătește de o catastrofă legată de AI FOTO: Pexels

Bursa din Statele Unite se pregătește pentru o catastrofă legată de inteligența artificială, un incident major de securitate. Cele mai mari bănci din America au găsit soluția și anunță că dezvoltă măsuri de contingență pentru a restabili serviciile, a securiza conturile clienților și a menține operațiunile în urma unui potențial atac cibernetic la scară largă.

Cele mai mari bănci din America se pregătesc pentru posibilitatea unui incident major de securitate cibernetică legat de inteligența artificială, elaborând planuri pentru a menține serviciile financiare operaționale chiar dacă apărarea existentă eșuează, potrivit International Business Times.

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Pregătirile includ securizarea conturilor clienților, restabilirea accesului la serviciile bancare și gestionarea comunicațiilor în timpul unei perturbări grave, potrivit unui raport Axios. Raportul nu a identificat o amenințare iminentă sau dovezi ale unui atac AI la scară largă care să afecteze fondurile clienților. Cu toate acestea, planificarea de contingență vine pe măsură ce modelele AI din ce în ce mai capabile dobândesc capacitatea de a identifica vulnerabilitățile software și de a efectua operațiuni cibernetice sofisticate.

Băncile examinează, de asemenea, riscurile asociate cu accesul agenților AI la conturile financiare prin intermediul acreditărilor furnizate în mod voluntar de către clienți. Se pare că unele instrumente automate au efectuat acțiuni dincolo de instrucțiunile utilizatorilor lor, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la controalele de acces și la potențiala răspundere.

Cele două probleme sunt distincte. Activitatea neautorizată a unui asistent AI nu constituie neapărat un atac cibernetic, în timp ce o încălcare la scară largă ar putea perturba mai multe servicii bancare, indiferent dacă clienții utilizează sau nu astfel de agenți.

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Instituțiile financiare operează deja în conformitate cu așteptările de reglementare care le impun să mențină procedurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru.

Nu partajați parolele cu agenții AI

Consiliul Federal de Examinare a Instituțiilor Financiare a stabilit îndrumări care acoperă modul în care băncile se pregătesc pentru defecțiuni tehnologice, atacuri cibernetice și întreruperi care implică furnizori de servicii externi. Cadrul său de Management al Continuității Afacerii abordează operațiunile esențiale, recuperarea sistemului, strategiile de comunicare și testarea procedurilor de urgență.

Scenariile legate de AI descrise de Axios extind această planificare stabilită la amenințările tehnologice emergente. Băncile iau în considerare modul în care ar putea recâștiga controlul asupra sistemelor afectate, ar putea menține serviciile critice și ar putea liniști clienții în timpul recuperării.

JPMorgan a restricționat deja accesul anumitor agenți AI terți la conturile clienților, explorând în același timp modalități mai sigure de a conecta aplicații externe. Un purtător de cuvânt al băncii a avertizat clienții să nu își partajeze parolele cu astfel de instrumente, spunând că serviciile securizate de partajare a datelor financiare pot oferi acces fără a expune datele de autentificare.

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În ciuda îngrijorărilor, băncile nu au raportat dovezi ale unei încălcări pe scară largă legate de AI care afectează fondurile clienților, a anunțat Axios. Instituțiile financiare majore participă, de asemenea, la eforturile de a utiliza modele puternice de inteligență artificială pentru a-și consolida apărarea.

JPMorganChase s-a alăturat Proiectului Glasswing al Anthropic, lansat în aprilie pentru a identifica și a remedia vulnerabilitățile din software-ul care susține infrastructura critică. Printre alți participanți se numără Microsoft, Google, Amazon Web Services, Cisco, CrowdStrike și Palo Alto Networks.

Pericolul ca agenții AI să umble prin conturi

Inițiativa oferă organizațiilor selectate acces la Claude Mythos Preview, un model avansat de inteligență artificială capabil să identifice și să exploateze punctele slabe ale software-ului. Anthropic a angajat inițial până la 100 de milioane de dolari în credite de utilizare și 4 milioane de dolari în donații către organizații de securitate open-source.

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Atacurile cibernetice nu sunt singurele perturbări potențiale pe care le examinează instituțiile financiare. Într-o analiză din septembrie, economistul șef al Apollo Global Management, Torsten Slok, a ridicat posibilitatea ca agenții de inteligență artificială să poată accelera retragerile prin mutarea automată a depozitelor clienților în conturi care oferă rate ale dobânzii mai mari. Un astfel de software ar putea permite utilizatorilor să compare randamentele și să transfere fonduri mai rapid decât ar face-o prin aplicațiile bancare tradiționale.

Scenariul lui Slok era ipotetic și nu implica o retragere masivă confirmată a banilor sau o activitate cibernetică rău intenționată. Problema a atras atenția și fostului consilier de inteligență artificială al Casei Albe, David Sacks, care a susținut că băncile ar trebui să sprijine agenții de inteligență artificială autorizați de clienți, permițând în același timp utilizatorilor să acorde, să restricționeze și să revoce accesul.

Între timp, companiile de inteligență artificială se pregătesc pentru potențiale răspunsuri politice și de reglementare la un incident grav. O investigație anterioară a Axios a raportat că dezvoltatorii majori se gândeau cum să răspundă la reacția publică negativă în urma unei erori semnificative de securitate legate de inteligența artificială.

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Rămâne neclar gradul de coordonare dintre instituțiile financiare, dezvoltatorii de inteligență artificială și autoritățile federale cu privire la astfel de planuri de contingență. Reglementările bancare existente oferă deja o bază pentru răspunsurile de urgență.

Biroul Controlorului Valutar, Rezerva Federală și Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor au subliniat practici de reziliență operațională care acoperă serviciile critice, sistemele informatice și dependențele de terți. Orientările abordează perturbările operaționale severe în sens larg, mai degrabă decât să stabilească un cadru separat pentru incidente legate de inteligența artificială.

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