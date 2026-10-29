Inteligența artificială va facilita războiul cibernetic, avertizează Claudiu Năsui. După Republica Moldova, următoarea victimă poate fi România

Atacurile cibernetice asupra infrastructurii digitale din Republica Moldova și din Europa de Est ar putea deveni tot mai ușor de realizat odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, avertizează Claudiu Năsui, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în guvernul de la Chișinău.

Claudiu Năsui susține că numeroase atacuri nu ajung să fie cunoscute publicului, deoarece instituțiile reușesc să le blocheze înainte ca ele să producă efecte. Declarațiile ministrului sunt făcute în contextul recentului atac cibernetic de amploare asupra sistemelor guvernamentale din Republica Moldova.

În ceea ce privește atacurile recente asupra Republicii Moldova, Năsui consideră că amploarea și localizarea acestora ar putea indica o motivație geopolitică, însă a subliniat că nu are încă suficiente informații pentru a formula o concluzie certă.

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Claudiu Năsui a explicat la Prima News că atacurile cibernetice reprezintă o problemă constantă pentru regiune și că dezvoltarea noilor tehnologii ar putea amplifica riscurile.

„Păi, în primul rând, pot spune că toată zona noastră, Europa de Est, este atacată în mod constant și că, din păcate, noile tehnologii, inteligența artificială, vor face din ce în ce mai ușor acest gen de atacuri”, a declarat acesta.

Potrivit lui Năsui, unele atacuri informatice sunt concepute astfel încât să rămână nedetectate cât mai mult timp. Atacatorii caută vulnerabilități în sistemele informatice, iar după identificarea unei breșe pot evita acțiunile imediate, pentru a continua să o exploateze fără să atragă atenția.

„Practic, sunt atacuri care îți caută subtilitățile din sisteme și, în momentul în care găsesc o breșă, nu o exploatează imediat, ci o fac într-un mod cât mai discret, astfel încât să rămână cât mai mult timp nedetectate și să o exploateze cât mai mult timp. Iar în momentul în care atacul este descoperit, atunci începe discuția și se astupă breșa”, a explicat el.

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Ministrul a atras atenția că inteligența artificială poate căuta simultan numeroase vulnerabilități, ceea ce complică eforturile de protejare a infrastructurii digitale.

În opinia sa, cu cât o țară folosește mai mult tehnologia în activitățile instituțiilor și în serviciile destinate populației, cu atât securitatea cibernetică devine mai importantă.

„De aceea, aceste sisteme de inteligență artificială pot să caute simultan foarte multe astfel de breșe. Și atunci ne aflăm într-o lume nouă, iar într-o țară mult mai digitalizată, cum este Republica Moldova, evident că problemele de securitate cibernetică se pun mult mai stringent”, a afirmat Năsui.

Referindu-se la atacurile asupra infrastructurii digitale din Republica Moldova, Claudiu Năsui a vorbit despre posibilitatea ca acestea să fie legate de tensiunile geopolitice din regiune. El a precizat însă că nu dorește să formuleze concluzii care s-ar putea dovedi greșite în lipsa unor informații suficiente.

„Totuși, nu știu încă și n-aș vrea să spun ceva care, până la urmă, s-ar putea dovedi greșit. Dar, având în vedere locațiile în care se întâmplă aceste atacuri cibernetice și amploarea lor, care necesită totuși niște resurse destul de mari, este foarte probabil ca ele să fie, de fapt, motivate geopolitic, în contextul acestui război hibrid care are loc atât în Republica Moldova, cât și în România, prin tentative de destabilizare și tot felul de atacuri de acest gen asupra infrastructurii digitale”, a declarat acesta.

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Năsui a mai spus că, de când a ajuns în Republica Moldova, unde se afla în a șaptea săptămână la momentul discuției, a observat că astfel de atacuri sunt resimțite mai frecvent.

El a subliniat că majoritatea tentativelor nu ajung în atenția publicului deoarece nu au succes, ceea ce indică și rolul instituțiilor care reușesc să le împiedice.

Declarațiile sale readuc în atenție provocarea cu care se confruntă statele care își digitalizează rapid serviciile: protejarea datelor și a infrastructurii informatice trebuie să țină pasul cu evoluția tehnologiilor folosite inclusiv de atacatori.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate în zilele următoare, în cadrul căreia vor fi analizate un atac cibernetic de amploare asupra sistemelor informaționale guvernamentale și măsurile de răspuns, a anunțat miercuri seara instituția prezidențială.

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Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat miercuri că, în urma atacului cibernetic asupra sistemelor informaționale guvernamentale, au fost extrase neautorizat date aferente unui număr de aproximativ 750.000 de IDNP-uri (numărul personal de identificare, echivalentul CNP-ului românesc - n.r.). Informațiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay. Totodată, instituția a precizat că datele aferente cardurilor nu au fost afectate.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că datele extrase de hackeri nu pot fi folosite direct în scopuri infracționale. În schimb, escrocii pot contacta cetățenii, prezentându-se drept reprezentanți ai băncii, ai vămii sau ai altor organe, adresându-li-se pe nume și prenume și oferindu-le alte detalii din cele sustrase, pentru a solicita date suplimentare, care "sunt deja periculoase".

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La rândul său, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă și a cerut instituției să pună accent mai mare pe securitatea serviciilor digitale.

Vasile Tofan a avertizat că Republica Moldova este ținta unor atacuri cibernetice de amploare. Potrivit lui, autoritățile au indicii despre "o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini", iar serviciile competente investighează inclusiv implicarea acestora în incidentul recent.

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