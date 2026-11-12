Australia pregătește o lege care va obliga companiile de inteligență artificială să raporteze incidentele de securitate provocate de sistemele lor. Decizia vine după ce un agent AI dezvoltat de OpenAI a accesat fără autorizație o platformă guvernamentală care conține statistici medicale.

Incidentul a vizat portalul Medicare, sistemul public de asigurări de sănătate din Australia. Potrivit autorităților, agentul AI efectua o cercetare privind cheltuielile medicale publice atunci când a pătruns într-o zonă pentru care nu avea permisiune.

Guvernul australian a declanșat o analiză a incidentului în septembrie, iar premierul Anthony Albanese a anunțat că toate recomandările rezultate au fost acceptate.

OpenAI susține că a aflat despre accesarea neautorizată abia în august și că incidentul a fost neintenționat. Compania afirmă că verificările sale nu au identificat dovezi că agentul ar fi accesat dosare medicale ale pacienților.

Ce reguli noi vor trebui să respecte companiile AI

Autoritățile australiene vor să elimine posibilitatea ca firmele de inteligență artificială să decidă singure dacă raportează sau nu incidentele provocate de agenții lor.

„Legea trebuie să fie cu un pas înainte și, în unele cazuri, să se asigure că ține pasul cu o lume care se schimbă foarte rapid”, a declarat premierul Anthony Albanese.

Guvernul intenționează să înființeze și o autoritate specializată în supravegherea inteligenței artificiale. Aceasta va putea verifica măsurile de securitate folosite la dezvoltarea și lansarea sistemelor AI, identifica riscurile grave și realiza evaluări independente.

Companiile care nu respectă noile obligații ar putea primi sancțiuni financiare importante. Executivul analizează inclusiv modificarea legislației penale pentru situațiile în care sunt constatate abateri grave.

Atât OpenAI, cât și Anthropic au declarat anterior în Parlamentul australian că susțin introducerea obligației de raportare a incidentelor provocate de agenții AI.

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