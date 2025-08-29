Utilizarea inteligenței artificiale a dus la o scădere de 13 la sută a locurilor de muncă. Care sunt domeniile vulnerabile și angajații afectați

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 08:00
417 citiri
Utilizarea inteligenței artificiale a dus la o scădere de 13 la sută a locurilor de muncă. Care sunt domeniile vulnerabile și angajații afectați
Persoană care folosește inteligența artificială FOTO Unsplash

Utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale generative începe să afecteze semnificativ perspectivele profesionale ale angajaţilor tineri din SUA, potrivit unui studiu publicat de trei cercetători de la Universitatea Stanford.

Analiza, bazată pe date salariale de la milioane de angajaţi procesate de compania ADP, a arătat că lucrătorii cu vârste între 22 şi 25 de ani din domenii expuse AI – precum servicii pentru clienţi, contabilitate şi dezvoltare software – au înregistrat o scădere de 13% a angajărilor din 2022. În schimb, angajarea lucrătorilor mai experimentaţi din aceleaşi domenii a rămas stabilă sau a crescut.

Tinerii care lucrează în ocupaţii mai puţin expuse, cum ar fi asistenţa medicală, au cunoscut chiar o creştere mai rapidă a angajărilor faţă de colegii lor mai în vârstă. Şi rolurile de supraveghere în producţie şi operaţiuni au crescut pentru tineri, deşi mai puţin decât pentru cei peste 35 de ani.

Cercetătorii explică vulnerabilitatea angajaţilor tineri prin faptul că AI înlocuieşte mai uşor „cunoştinţele codificate”, dobândite prin educaţie formală, dar nu poate substitui experienţa practică acumulată în ani de muncă. Totuşi, în domeniile unde AI completează munca umană şi creşte eficienţa, schimbările în nivelul angajărilor au fost reduse.

Studiul, care nu a fost încă evaluat de alţi specialişti, adaugă dovezi la dezbaterea privind impactul AI asupra pieţei muncii. Economiştii avertizează că efectele reale ar putea fi şi mai ample, pe măsură ce companiile vor integra inteligenţa artificială în activităţile de zi cu zi.

Chat GPT, dispus să împărtășească instrucțiuni despre explozibili, arme biologice și criminalitate cibernetică. AI a fost „transformată în armă”
Chat GPT, dispus să împărtășească instrucțiuni despre explozibili, arme biologice și criminalitate cibernetică. AI a fost „transformată în armă”
Un model ChatGPT a oferit cercetătorilor instrucțiuni detaliate despre cum să bombardeze o arenă sportivă – inclusiv puncte slabe în anumite arene, rețete de explozibili și sfaturi despre...
Samsung pregătește un eveniment online chiar înainte de IFA 2025
Samsung pregătește un eveniment online chiar înainte de IFA 2025
Samsung își va dezvălui noile produse pe 4 septembrie 2025, cu doar o zi înainte de deschiderea oficială a târgului de tehnologie IFA de la Berlin. Evenimentul, denumit „Galaxy Event”,...
#inteligenta artificiala, #ai, #locuri munca, #SUA , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
a1.ro
Mesajul transmis de Ionela Cosa dupa ce George Vornicu a cerut-o in casatorie la Insula Iubirii 2025: "M-am trezit bogata"
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chat GPT, dispus să împărtășească instrucțiuni despre explozibili, arme biologice și criminalitate cibernetică. AI a fost „transformată în armă”
  2. Utilizarea inteligenței artificiale a dus la o scădere de 13 la sută a locurilor de muncă. Care sunt domeniile vulnerabile și angajații afectați
  3. Soluția care ne-ar scoate din criză, fără austeritate: Patronii bogați cu firme pe minus au datorii la stat cât aproape tot deficitul pe anul trecut
  4. Chiar au românii cele scumpe facturi la energie din Europa? Mit demontat de un fost ministru: "Nu este o comparație onestă". De ce au sărit prețurile în ultima perioadă
  5. Samsung pregătește un eveniment online chiar înainte de IFA 2025
  6. Google deschide pentru toată lumea un editor video online gratuit. Ce funcții sunt disponibile
  7. Andrei Caramitru, despre doi oameni de afaceri români, forțați să plece: "1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 de milioane euro investiții pierdute"
  8. Cum se schimbă experiența Galaxy cu One UI 8. Ce pregătește Samsung pentru utilizatori
  9. Samsung lansează Galaxy Tab S10 Lite: o tabletă cu 5G și S Pen inclus
  10. Huawei pregătește lansarea unui telefon revoluționar cu trei pliuri