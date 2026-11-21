O problemă matematică pe care cercetătorii încearcă să o rezolve încă din 1859 ar putea avea, în sfârșit, o demonstrație. Levent Alpoge, matematician care lucrează la compania Anthropic, susține că a reușit să demonstreze celebra ipoteză a lui Riemann cu ajutorul inteligenței artificiale Claude.

Anunțul a fost făcut vineri, 20 noiembrie 2026, după aproximativ șase săptămâni de lucru cu o versiune internă a chatbotului, care nu este disponibilă publicului.

Dacă rezultatul va fi confirmat, ar putea reprezenta una dintre cele mai importante descoperiri matematice din ultimele decenii. Deocamdată însă, demonstrația nu a fost validată independent de comunitatea științifică.

Ipoteza lui Riemann este considerată una dintre cele mai dificile probleme nerezolvate ale matematicii. Formulată de Bernhard Riemann în urmă cu 167 de ani, aceasta privește proprietățile unei funcții matematice strâns legate de distribuția numerelor prime.

Numerele prime, precum 2, 3, 5, 7 sau 11, pot fi împărțite exact numai la 1 și la ele însele. Deși sunt studiate de secole, modul în care apar de-a lungul șirului numerelor naturale ascunde încă numeroase întrebări.

Demonstrarea ipotezei ar permite matematicienilor să înțeleagă mult mai bine această distribuție și ar avea consecințe pentru numeroase domenii ale teoriei numerelor.

O demonstrație atât de mare încât verificarea ei devine o provocare

Alpoge a publicat o prezentare de patru pagini a rezultatului și un volum uriaș de cod scris în Lean, un limbaj specializat care permite verificarea formală a demonstrațiilor matematice.

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Materialul publicat conține aproximativ 17 milioane de linii de cod. Potrivit cercetătorului, versiunea explicată în limbaj matematic obișnuit, generată cu ajutorul Claude, depășea 250.000 de pagini.

Acesta este unul dintre motivele pentru care verificarea descoperirii ar putea necesita mult timp.

Matematicianul Terence Tao a atras atenția că specialiștii vor trebui să analizeze și să înțeleagă demonstrația înainte ca rezultatul să poată fi acceptat. Simpla existență a unui volum mare de cod nu garantează că ipoteza a fost demonstrată corect. Este necesară verificarea faptului că demonstrația corespunde exact problemei originale, că nu folosește presupuneri nejustificate și că toate etapele sunt valide.

Anunțul a venit la numai o zi după debutul bursier al Anthropic în Statele Unite, o coincidență care a atras atenția.

Alpoge a declarat că momentul publicării nu a fost ales pentru a promova compania și că ar fi preferat să finalizeze cercetarea mai devreme.

Și OpenAI a prezentat în ultimele luni rezultate obținute cu ajutorul unor sisteme AI, inclusiv în cercetări legate de ecuațiile Navier-Stokes, care descriu mișcarea fluidelor. Unele dintre aceste rezultate așteaptă încă evaluarea independentă.

Mai mulți matematicieni au avertizat că anunțurile spectaculoase ale companiilor AI trebuie separate de validarea științifică, un proces care poate dura luni sau chiar mai mult.

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