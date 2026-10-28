Inteligența artificială ar putea amenința sistemele care protejează parolele și datele bancare. Experții recomandă măsuri de protecție

Inteligența artificială nu inventează neapărat noi vulnerabilități, dar le poate face mult mai ușor de găsit și exploatat. Un exemplu recent este P2PShell, o problemă de securitate care a afectat o tehnologie folosită de aproximativ 70% dintre site-urile din lume și care a permis identificarea unor metode prin care atacatorii puteau executa cod de la distanță sau accesa informații de pe servere.

Vulnerabilitățile respective existau de ani întregi, însă cercetătorii au reușit să înțeleagă mai bine cum pot fi exploatate cu ajutorul AI. Descoperirea a obligat organizații și instituții să instaleze rapid actualizări de securitate, iar unele site-uri guvernamentale europene au fost scoase temporar din funcțiune până la aplicarea remedierilor.

Problema scoate la iveală o realitate mai veche. Mai exact, o mare parte din infrastructura internetului se bazează pe tehnologii dezvoltate cu mulți ani în urmă. Pe măsură ce AI devine mai bună la analizarea codului, astfel de puncte slabe pot fi găsite mai repede atât de cercetători, cât și de atacatori.

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Cele mai importante măsuri rămân surprinzător de simple

Utilizatorii nu pot repara o vulnerabilitate aflată pe serverele unui site, dar își pot reduce expunerea prin câteva obiceiuri de bază. Actualizările de software sunt printre cele mai importante. Multe dintre ele includ corecții de securitate, iar instalarea lor rapidă reduce perioada în care un dispozitiv poate fi atacat printr-o problemă deja cunoscută.

Telefoanele moderne primesc, în general, suport software timp de mai mulți ani. În cazul unui dispozitiv mai vechi, merită verificat dacă acesta mai primește actualizări de securitate.

Phishingul devine, la rândul său, mai greu de recunoscut. Mesajele generate cu AI pot fi scrise corect, pot imita mai bine tonul unei companii sau al unei persoane și pot include informații personalizate despre țintă.

Din acest motiv, greșelile de ortografie sau formulările ciudate nu mai sunt suficiente pentru identificarea unei tentative de fraudă. Când apare un mesaj suspect de la o bancă sau de la un alt serviciu, varianta mai sigură este accesarea directă a contului sau contactarea companiei prin canalele cunoscute, nu folosirea linkului primit.

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Parolele unice rămân o altă măsură importantă. Reutilizarea aceleiași parole pe mai multe servicii înseamnă că o singură breșă poate compromite mai multe conturi. Managerii de parole pot genera și păstra parole lungi și diferite pentru fiecare serviciu.

Acolo unde există opțiunea, passkeys oferă o alternativă și mai sigură la parolele clasice, folosind autentificarea de pe dispozitiv, precum amprenta, recunoașterea facială sau codul PIN.

Autentificarea în doi pași adaugă încă un strat de protecție. Codurile generate într-o aplicație dedicată sunt considerate, în general, mai sigure decât cele trimise prin SMS.

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