"Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră de zi cu zi, interacțiunea cu aceste tehnologii ridică noi întrebări legate de sănătatea mintală.

Deși AI poate fi un instrument util și accesibil, există cazuri în care utilizarea sa prelungită sau neadecvată poate declanșa sau amplifica probleme psihologice.

Într-un articol publicat de Business Insider, un psihiatru cu experiență în tratarea pacienților aflați în criză a descris fenomenul denumit „psihoză indusă de AI”.

"Lucrez în San Francisco, unde sunt mulți adulți tineri, ingineri și oameni înclinați să folosească AI. Pacienții sunt trimiși la spitalul meu atunci când sunt în criză.

Este greu să extrapolăm de la 12 persoane ce s-ar putea întâmpla la scară largă, dar pacienții pe care i-am văzut cu „psihoză indusă de AI” erau de obicei bărbați între 18 și 45 de ani. Mulți dintre ei folosiseră AI înainte de a experimenta psihoză, dar l-au folosit la momentul nepotrivit și în circumstanțele nepotrivite, ceea ce le-a amplificat vulnerabilitățile.

Nu cred că AI este rău și ar putea avea un beneficiu net pentru umanitate. Pacienții despre care vorbesc reprezintă un grup mic, dar când milioane de oameni folosesc AI, acest număr mic poate deveni semnificativ. Consumul de droguri este mai frecvent printre pacienții mei din San Francisco decât, de exemplu, cei din suburbii. Cocaina, metamfetamina și chiar anumite medicamente prescrise, cum ar fi Adderall, luate în doze mari, pot declanșa psihoză. De asemenea, și anumite medicamente (de exemplu, unele antibiotice) sau sevrajul alcoolic pot fi factori declanșatori.

Ads

AI nu a fost singurul factor în cazul acestor pacienți. Poate au pierdut un loc de muncă, au consumat alcool sau stimulente în zilele recente sau aveau vulnerabilități mentale preexistente, cum ar fi o tulburare de dispoziție.

Psihoza, în sine, este un termen clinic care descrie prezența a două sau trei lucruri: iluzii false, credințe fixe sau gândire dezorganizată. Nu este un diagnostic, ci un simptom, la fel cum febra poate fi un semn al unei infecții. Poți avea dificultăți în a înțelege ce spun oamenii sau poți experimenta halucinații vizuale sau auditive.

Cauzele sunt multiple, unele reversibile, cum ar fi stresul sau consumul de substanțe, altele pe termen mai lung, cum ar fi o infecție sau cancerul, iar altele sunt condiții cronice, cum ar fi schizofrenia."

"S-au desprins de conexiunile sociale și comunicau doar cu chatbot-ul"

"Pacienții mei au avut psihoză pe termen scurt sau mediu, iar tratamentul a depins de cauza specifică. Un alt factor important la acești pacienți a fost izolarea. Aceștia petreceau ore întregi singuri într-o cameră, folosind AI, fără ca cineva să le spună: „Hei, te comporți puțin diferit. Vrei să mergem la o plimbare și să discutăm?” În timp, s-au desprins de conexiunile sociale și comunicau doar cu chatbot-ul.

Ads

ChatGPT este disponibil 24/7, mai ieftin decât un terapeut și validează ceea ce spui, oferindu-ți răspunsuri pe placul tău.

Sunt de acord ca pacienții să folosească ChatGPT alături de terapie — dacă înțeleg beneficiile și riscurile. Eu folosesc AI pentru programare și scriere și am folosit ChatGPT pentru procesarea unor situații.

Mulți pacienți doresc să folosească AI pentru a-și satisface nevoia de conectare, mai ales dacă se simt singuri sau au probleme de dispoziție sau anxietate. Dacă înțeleg bine beneficiile și riscurile, sunt de acord să încerce.

Totuși, dacă o persoană este anxioasă social, un terapeut bun îi va provoca, îi va spune adevăruri incomode și îi va ghida empatic să-și înfrunte temerile — lucru pe care ChatGPT nu-l poate face și care poate oferi, în schimb, reasigurări greșite.

Terapia pentru psihoză implică, similar terapiei cognitiv-comportamentale, testarea realității. Psihoza prosperă când realitatea nu mai contracarează iluziile, iar AI scade această barieră.

Dacă tu sau cineva cunoscut se izolează de familie sau prieteni, devine paranoic sau se frustrează dacă nu poate folosi ChatGPT, acestea sunt semnale de alarmă.

Sunt îngrijorat că domeniul meu reacționează lent și intervine abia după ani de zile. Până când nu vom gândi clar cum să folosim AI în sănătatea mintală, ceea ce am văzut la pacienți va continua să se întâmple — și acesta este motivul real de îngrijorare."

Ads