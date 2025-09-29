Din Alexandria la Zurich. Povestea româncei care unește inteligența artificială și sustenabilitatea

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:15
Din Alexandria la Zurich. Povestea româncei care unește inteligența artificială și sustenabilitatea
Andreea Hossmann, născută în 1983, a pornit dintr-un oraș mic al României și a ajuns să fie una dintre cele mai puternice voci europene atunci când vine vorba de legătura dintre tehnologie și protecția mediului. Astăzi, conduce propria firmă de consultanță în Elveția, unde ajută companii să reducă poluarea și să integreze soluții bazate pe inteligență artificială.

Crescută în România anilor '90, într-un context în care oportunitățile păreau limitate, Andreea și-a urmat pasiunea pentru științe exacte și a ales să plece la studii în Franța, deși fusese acceptată și la Politehnica din București. Experiența din Lyon și Rouen i-a deschis orizonturile, iar un semestru în Statele Unite, la Universitatea Illinois, a fost momentul de cotitură: acolo a intrat în contact cu cercetarea de vârf în informatică și rețele de calculatoare, scrie Playtech.

Inteligența artificială, pusă la lucru pentru planetă

Doctoratul din Elveția i-a adus prima întâlnire serioasă cu machine learning-ul, iar mai târziu, în cadrul companiei Swisscom, a început să exploreze cum poate fi folosită inteligența artificială dincolo de telecomunicații. A văzut potențialul AI-ului în a sprijini agricultura, prin irigații mai eficiente și fertilizare responsabilă, sau în sectorul energetic, prin echilibrarea rețelelor de electricitate bazate pe surse regenerabile.

Astăzi, prin propria firmă, coordonează proiecte care vizează reducerea consumului de energie, recuperarea căldurii din centrele de date și optimizarea resurselor naturale.

