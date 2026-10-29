Nate Soares, fost inginer la Google și președintele Machine Intelligence Research Institute (MIRI), avertizează că dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale ar putea duce la dispariția omenirii în următorul deceniu. Expertul consideră că riscul trebuie tratat ca o problemă de securitate națională și susține că guvernele ar trebui să fie pregătite să limiteze dezvoltarea sistemelor de superinteligență.

Nate Soares, care studiază de ani buni riscurile asociate inteligenței artificiale avansate, susține că omenirea ar putea avea mai puțin de zece ani la dispoziție pentru a preveni un scenariu catastrofal. O perspectivă similară a fost exprimată anterior de Daniel Kokotajlo, fost angajat al companiei OpenAI, potrivit publicației Fortune.

Soares afirmă că temerile sale depășesc cu mult posibilitatea ca inteligența artificială să transforme radical piața muncii.

„Nu sunt unul dintre cei care cred într-o apocalipsă a pieței muncii din cauza inteligenței artificiale. Sunt unul dintre cei care cred că inteligența artificială ar putea ucide toți oamenii”, a declarat el.

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Expertul a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat lui Nicholas Thompson, directorul general al publicației The Atlantic. În cadrul discuției, Soares a explicat de ce consideră că dezvoltarea unei inteligențe artificiale superinteligente ar putea reprezenta un pericol mai mare decât armele nucleare.

Într-un episod al podcastului The Most Interesting Thing in AI, el a afirmat că probabilitatea ca omenirea să nu dispună nici măcar de zece ani pentru a preveni un asemenea deznodământ depășește 50%.

„Din punctul meu de vedere, probabilitatea să nu mai avem nici măcar zece ani la dispoziție este de peste 50%”, a spus Soares.

De ce se teme expertul de superinteligența artificială

În 2014, Soares a plecat de la Google și s-a alăturat organizației nonprofit Machine Intelligence Research Institute, cunoscută sub acronimul MIRI. Institutul studiază modalitățile prin care comportamentul sistemelor avansate de inteligență artificială poate fi menținut în concordanță cu intențiile și obiectivele stabilite de oameni.

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Împreună cu Eliezer Yudkowsky, cofondator al institutului, Soares a scris cartea If Anyone Builds It, Everyone Dies („Dacă cineva construiește acest sistem, toată lumea va muri”).

Cei doi autori susțin că metodele actuale de dezvoltare a inteligenței artificiale ar putea duce la crearea unor sisteme superinteligente ale căror obiective nu au fost anticipate de proiectanți și al căror comportament ar putea deveni imposibil de controlat. În opinia lor, consecințele ar putea amenința însăși existența umanității.

Cartea prezintă un scenariu în care un sistem AI reușește să iasă din laboratorul în care a fost dezvoltat, își instalează copii pe calculatoare insuficient supravegheate și, ulterior, răspândește un virus.

În interviul cu Nicholas Thompson, Soares a sugerat însă că pierderea controlului ar putea avea loc mult mai repede decât într-un asemenea scenariu. El a invocat conceptul de „explozie a inteligenței”, prin care capacitățile unui sistem de inteligență artificială ar putea crește rapid, accelerându-și propria dezvoltare.

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Pentru a explica nivelul său de îngrijorare, expertul a făcut o comparație cu o partidă de șah împotriva marelui maestru norvegian Magnus Carlsen. Soares spune că este convins de rezultatul final, dar nu știe care va fi mutarea decisivă.

Cu toate acestea, el nu consideră că o catastrofă este inevitabilă.

„Fac tot ce îmi stă în putere pentru a împiedica un asemenea deznodământ”, a declarat expertul.

De ce compară inteligența artificială cu armele nucleare

Soares consideră că guvernele ar trebui să trateze riscul reprezentat de o superinteligență artificială necontrolată cel puțin la fel de serios ca amenințarea nucleară.

În opinia sa, există o diferență fundamentală între cele două pericole: o armă nucleară nu poate să evadeze, să se multiplice singură sau să-și amplifice în mod autonom capacitatea de distrugere.

„Sincer, este chiar mai periculoasă decât armele nucleare. O armă nucleară nu poate să scape și să-și mărească singură puterea. Poate șterge de pe fața pământului un oraș, dar nu întreaga planetă”, a afirmat el.

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Din acest motiv, Soares susține că statele ar trebui să fie pregătite să adopte măsuri drastice dacă dezvoltarea unei inteligențe artificiale superinteligente ar ajunge să reprezinte o amenințare reală.

Întrebat ce ar face dacă ar dispune de un buget nelimitat, Soares a răspuns că ar cumpăra întregul lanț de aprovizionare cu microcipuri și ar opri ulterior livrările de procesoare către companiile care dezvoltă sisteme AI periculoase.

„Băieți, nu mai primiți cipuri”, a rezumat el strategia pe care ar adopta-o.

Avertismentele se intensifică pe măsură ce sistemele devin mai autonome

Declarațiile lui Soares au atras mai multă atenție după ce, în septembrie, Jacob Coxon, cercetător la compania Anthropic, și-a dat demisia și a scris pe platforma X că oamenii care dezvoltă inteligență artificială „cred sincer că, până la sfârșitul deceniului, aceasta ne-ar putea ucide pe toți”.

Potrivit lui Soares, Coxon l-a contactat cu o zi sau două înainte de a părăsi compania. Atunci, expertul l-a sfătuit să încerce să-și mobilizeze colegii și să promoveze schimbări din interiorul organizației. Ulterior, Soares a recunoscut că se bucură de decizia acestuia de a demisiona.

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Un alt episod invocat de expert a avut loc în iulie, când un grup de aproximativ 700 de agenți autonomi de inteligență artificială asociați cu OpenAI ar fi compromis platforma Hugging Face. În mai multe cazuri, agenții ar fi încercat să-și ascundă acțiunile.

Soares a spus că incidentul i-a oferit un motiv de optimism, deoarece a demonstrat o parte dintre riscurile despre care avertizase de multă vreme. În același timp, din informațiile disponibile, episodul nu a provocat pagube de durată.

Pentru expert, astfel de incidente reprezintă indicii că sistemele AI pot manifesta comportamente greu de anticipat, chiar dacă nu demonstrează, în mod automat, că omenirea se află în pragul unei catastrofe.

Avertismentele sale se înscriu într-o dezbatere mai amplă despre siguranța inteligenței artificiale avansate. În timp ce dezvoltatorii urmăresc să creeze sisteme tot mai capabile, cercetătorii preocupați de riscuri atrag atenția asupra dificultății de a garanta că acestea vor rămâne sub control uman.

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Soares consideră că guvernele nu ar trebui să aștepte apariția unor consecințe ireversibile pentru a interveni. În opinia sa, dacă dezvoltarea superinteligenței poate genera riscuri existențiale, prevenirea lor trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională.

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