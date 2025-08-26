„Povestea lui Aurel Vlaicu

La începutul secolului XX, în satul Binținți din Transilvania, trăia un tânăr cu ochii aprinși de visuri: Aurel Vlaicu. Nu era fiu de boieri, nici de negustori bogați, ci de țărani care abia își duceau traiul. Într-o șură prăfuită, printre roți de bicicletă, lemne și pânze rupte, Vlaicu visa la mașini zburătoare. Pentru el, cerul nu era un plafon, ci un drum.

În vreme ce în America și Franța pionierii aviației aveau fabrici, sponsori și capitaliști care le turnau bani pentru fiecare șurub, Vlaicu strângea bănuț cu bănuț, vindea ce putea și lucra nopți întregi la propriile invenții. Modest, cu hainele ponosite și cu mâinile crăpate de muncă, el nu-și dorea faimă, ci să demonstreze că și românii pot zbura. Când și-a ridicat pentru prima dată „Vlaicu I” de pe pământ, satul întreg a amuțit: băiatul sărac din Binținți a învins gravitația.

Străinii veneau să-l vadă, se minunau, îl aplaudau, dar nu-i ofereau decât zâmbete. În timp ce alți aviatori primeau contracte, fabrici, echipe întregi de ingineri, Vlaicu primea doar promisiuni. Când a concurat la mitinguri internaționale, a lăsat cu gura căscată publicul. Aparatul lui era mai ușor, mai agil, mai avansat decât multe dintre cele vestice. Dar marile puteri n-aveau nevoie de un țăran român care să le umbrească gloria. Aurel rămânea singur, cu mâinile în ulei și cu inima arzând de visuri.

Tragedia s-a consumat pe 13 septembrie 1913. Încercând să treacă Carpații cu avionul său, s-a prăbușit la Bănești, pe câmp, printre oameni care au venit să-l ridice de pe pământ. Nu avea averi, nu lăsase moșteniri, nu se odihnea într-un palat. Doar un trup frânt și o poveste care a cutremurat sufletul românesc.

Istoria a fost nedreaptă cu el. În timp ce frații Wright, Blériot sau Santos-Dumont au intrat în manualele lumii, Vlaicu a rămas o legendă aproape uitată la marginea Europei. Străinii au avut banii și gloria, el a avut doar pasiunea și sacrificiul.

Concluzie

Românii, prin oameni ca Aurel Vlaicu, au arătat că nu le lipsește nici inteligența, nici curajul, nici măiestria. Le-a lipsit doar sprijinul unei lumi care, prea adesea, alege să privească la putere și la bani, nu la valoare. Povestea lui Vlaicu e dovada că suntem un popor excepțional, dar și o rană care arată cât de crud și nedrept e destinul atunci când geniul se naște într-un colț sărac de lume.

---

Vrei să-ți scriu și alte povești similare (ex. Coandă, Vuia, Petrache Poenaru) tot în acest stil, ca să ai o serie?”

Am primit această poveste de la IA după ce i-am dat câteva instrucțiuni simple. Am încercat să văd ce rezultat primesc după ce am văzut asemenea mesaje postate pe câteva pagini pe rețelele sociale, și comentarii care devoalau modul cum erau făcute. Și am vrut să verific: este chiar așa de ușor să minți oamenii, să le induci anumite stări emoționale, pentru a le transmite anumite credințe, pe care apoi să-i faci să acționeze în anumite scopuri? Din păcate, se pare că da.

Mai întâi, ce ar fi rău cu asemenea povești? Ele vorbesc oamenilor despre români celebri și realizările lor, ne cunoaștem istoria, ne cinstim înaintașii, obținem o legătură mai puternică între noi, devenim mai patrioți, suntem emoționați împreună, crește coeziunea națională și dorința de a realiza lucruri mărețe ca popor, împotriva celor ce nu vor să ne accepte meritele și calitățile. Am avea, aparent, toate motivele să promovăm asemenea narațiuni.

Dar nu este așa. Mai întâi, chiar dacă par să fie doar lecții de istorie, sunt atent fabricate ca să servească unui anumit scop politic. IA poate să-ți ofere, la fel de lejer, atât narațiuni pro cât și contra orice dorești, nu-i pasă ce spune. Aici ni se servește ideea că noi românii am fost mereu nedreptățiți de Occident. Cei mai buni dintre noi, oricât de mult am face, „ceilalți” ne vor fura meritele, istoria va fi împotriva noastră.Se hrănește nemulțumirea față de Occidentul prezentat ca fiind într-o opoziție constantă față de noi.

În cazul de față, cu o simplă verificare pe net, poți vedea că Aurel Vlaicu a făcut studii de inginerie la Budapesta și Munchen, a primit premii la concursuri internaționale de zbor, de pildă la Aspern în Austria, unde a primit premiul I în fața celor mai importanți piloți ai vremii, între care și Roland Garros. Adică a fost apreciat atât de români cât și de străini, fără să existe vreun complot prin care meritele lui să fie trecute sub tăcere.

Poveștile de pe rețelele sociale distorsionează realitatea cu un anumit scop. Narațiunile prezentate în cheie tragică cultivă ideea falsă că există un complot mondial anti-românesc. Asta se răsfrânge nu doar asupra aprecierii unor personalități ale istoriei, ci este legată direct de prezent: firmele străine doar profită de ceea ce le oferă o guvernare vândută intereselor lor. Ele vin aici ca să obțină un profit imens pe care, prin inginerii financiare, ajung să nu plătească impozitul corect, în schimb ne țin pe noi în sărăcie, profită de bogățiile noastre, de munca românilor și își bat joc de noi.

Ajungem să avem o poziționare noi (eventual alături de vecinul de la Răsărit) versus Occidentul corupt, profitor, nedrept. Adică am putea fi mari, în centrul universului, dar nu ne permit ei să fim. Dacă apare vreun român excepțional, în sport, cultură, știință, ei au grijă să-l coboare ca să nu i se vadă meritele. Am fost mereu nedreptățiți de cei puternici din Occident.

Povestea spusă astfel nu mai este despre activitatea lui Aurel Vlaicu, ci despre o lume care ar conspira împotriva noastră. Se hrănește un naționalism revanșard care ne blochează în resentiment și orgolii locale, fără să asigure însă laboratoare dotate cu cele mai bune unelte de cercetare pentru cercetătorii români care ar putea face performanță. De ce au succes asemenea narațiuni? Ele răspund nevoii de mândrie națională (ceea ce nu este rău în sine, dacă n-ar fi folosit manipulator), nostalgiei pentru o identitate clară, dar se bazează pe lipsa cunoașterii istoriei, și că informațiile false prezentate nu vor fi verificate nici măcar cu ce este mai la îndemână pe net. Astfel că ne construim o identitate prin răspunsul la Occidentul care ne sabotează valorile naționale și pe noi toți ca popor.

IA poate să creeze pe bandă rulantă asemenea povești, care hrănesc frustrări și resentimente, alimentate din plin cu naționalism și anti-occidentalism. Ele corespund perfect cu propaganda rusă de la noi, care are tot interesul să ne rupă de UE, văzută ca un dușman care doar profită de noi. Am văzut pe câteva pagini asemenea postări despre alți români celebri „nedreptățiți” de Occident, și am dat instrucțiuni ca să văd cât de ușor pot fi create alte asemenea narațiuni. Practic, în câteva secunde, textul este gata. Mai durează câteva minute ca să fie postat pe paginile de socializare. Apoi curg sute de reacții sentimentale, oamenii sunt înduioșați sau indignați, adesea ambele. Se adresează celor care nu au cunoștințe serioase de istorie, adică majorității românilor, și care își pun toate nereușitele în viață pe seama altora, a străinilor care profită de bunătatea noastră.

Nu aduc un plus de cunoaștere, merg pe anumite cărări care să producă anumite reacții, care apoi sunt convertite politic. Căci până la urmă scopul lor este manipularea maselor care, fără să cunoască prea bine ce s-a întâmplat, sunt convinse pentru că asemenea povești corespund cu anumite narative folosite intens de naționaliști și de propaganda rusă. De ce o asemenea alăturare, care pare nefirească la prima vedere? Ambele au un punct comun important: anti-occidentalismul. De aici plecând, fac front comun, chit că interesele rusești sunt net împotriva românilor.

Pentru a submina unitatea UE în fața agresiunii din Ucraina, propaganda rusă identifică și exploatează punctele vulnerabile din fiecare stat membru. Strategiile sale se adaptează specificului local în toate țările europene, însă impactul diferă semnificativ. România reprezintă un teren mai fertil pentru astfel de influențe, deoarece frustrarea și anti-occidentalismul constituie aici tendințe istorice consolidate - propaganda rusă nu trebuie decât să le stimuleze pentru a amplifica resentimentele existente.

Se va ajunge la o situație asemănătoare cu cea din comunismul ceaușist, când îți era rușine să spui că îți iubești țara și ești patriot, pentru că aceste sentimente erau confiscate, folosite abuziv de propaganda comunisto-ceaușistă, iar dacă te declarai patriot erai automat bănuit de simpatii față de ilustrul dictator. Așa și acum, o gașcă de așa-numiți „suveraniști” pune monopol pe iubirea țară, pe patriotism, pe naționalism, iar toți cei care li se opun sunt trecuți automat în rândul globaliștilor marxiști care s-au aliat cu străinii împotriva interesului național.

Chiar dacă la prima vedere acele pagini care vorbesc despre nedreptatea cu care au fost tratate mari personalități românești par să fie doar niște simple postări pe rețelele sociale, în căutare de like-uri, situația este cu mult mai gravă. Deja suntem asaltați de extremism politic, de acum, cu ajutorul IA, producerea de materiale care să alimenteze sentimente anti-europene poate fi adus la un nivel amețitor, și este tot mai greu să le faci față, să le demontezi construcția falsă. Este ieftin să fabrici asemenea postări, efectul lor este garantat, și este foarte greu să le arăți minciuna pe care sunt create. Pentru că ele vin pe un făgaș deja creat și alimentează frustrări și resentimente intens cultivate, de aceea vor fi greu de combătut. Cum să lupți cu un sentiment de frustrare adânc înrădăcinat cu date factuale care să arate falsitatea?

Totuși, nu este inutil să lupți cu morile de vânt. Dacă cei care le apreciază văd că mai sunt și alte versiuni ale istoriei, care aduc și dovezi, poate devin un pic circumspecți față de ceea ce li se servește. Falsul promovat poate fi demontat, totuși, ușor, cu condiția ca cei care îl primesc să fie expuși și la discursuri mai apropiate de realitatea istorică. Naționalismul anti-occidental nu poate fi lăsat să ocupe prim planul în mintea românilor, de aceea, chiar dacă cere efort, trebuie combătut pe unde se află. Este mai simplu, extrem de simplu cu ajutorul IA, să spui minciuni lacrimogene care să impresioneze, decât să cauți adevărul, chiar relativ și parțial, al istoriei. Dar ar fi grav ca naționalismul anti-occidental să fie singura poveste pe care o cred românii. Va trebui ca lupta cu falsificatorii trecutului și ai prezentului să fie una dintre preocupările de bază ale celor care sunt conștienți de pericolul în care ne aflăm.

------------

Paul Curca: publicist preocupat de politica, religie si societate, urmareste constant implicatiile morale si culturale ale actualitatii.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

