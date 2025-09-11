Un celebru miliardar spune că le dă copiilor săi aflați la facultate două sfaturi despre găsirea unui job în era inteligenței artificiale

Dacă tatăl tău este Mark Cuban, primești gratuit câteva sfaturi despre cum să navighezi pe piața muncii în epoca inteligenței artificiale.

„Am doi copii la facultate și le spun așa: dacă vrei să cauți un job într-o companie mare, nu o să-l obții,” a declarat Cuban.

El a vorbit în cadrul unui interviu comun la All-In Summit, alături de fostul prezentator Fox News Tucker Carlson, când au fost întrebați dacă AI ar putea înlocui locurile de muncă. Evenimentul All-In Summit a avut loc la Los Angeles între 7 și 9 septembrie. O înregistrare video a interviului a fost publicată luni pe canalul de YouTube All-In Podcast.

Cuban a spus că pentru un absolvent este dificil să obțină acum un job într-o companie mare, deoarece acele firme nu au nevoie de ajutorul lor pentru a implementa AI în procesele interne. Marile companii pot face asta singure pe termen scurt, a adăugat el.

„Companiile mici și medii au nevoie de tot ajutorul posibil de la nativii AI. Pentru că atunci când intri pe ușă și înțelegi AI-ul și ești capabil să-l implementezi pentru companie, e un pas uriaș înainte pentru ei. Cred că aceasta este una dintre căile prin care ne vom adapta,” a continuat Cuban.

Al doilea lucru pe care le-a spus copiilor săi este să folosească la maximum resursele pe care le au la dispoziție, datorită tehnologiei.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun să fii student sau proaspăt absolvent decât acum, pentru că ai mai multe resurse disponibile în telefonul tău decât a avut oricine în istoria lumii,” a spus Cuban.

„Dacă vrei să fii antreprenor, dacă vrei să faci orice, ai fiecare expert chiar acolo, la dispoziția ta,” a adăugat el.

Cuban și alți lideri de afaceri transmit tinerilor același mesaj: să folosească în avantajul lor familiaritatea cu instrumentele AI atunci când caută un loc de muncă, scrie Business Insider.

Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a spus într-un videoclip publicat pe YouTube că tinerii trebuie să accepte faptul că sunt „generația AI” și „nativi AI.” „Faptul că aduci AI în setul tău de abilități este unul dintre lucrurile care te fac extrem de atractiv,” a spus Hoffman.

„Uite, pe de o parte, AI transformă locul de muncă, joburile de început și creează confuzie angajatorilor. Dar pe de altă parte, îți oferă posibilitatea să-ți arăți capabilitățile unice. Într-un mediu plin de oameni mai în vârstă, tu s-ar putea să fii cel care îi ajută”, a adăugat el.

