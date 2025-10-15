Chatboții AI care promit o legătură directă cu Dumnezeu și sfinții câștigă teren și în România. Însă, dacă vrei să „discuți” cu divinitatea, o poți face doar contra cost

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 08:11
176 citiri
Chatboții AI care promit o legătură directă cu Dumnezeu și sfinții câștigă teren și în România. Însă, dacă vrei să „discuți” cu divinitatea, o poți face doar contra cost
Chatboții A promit o legătură directă cu Dumnezeu contra cost FOTO Pixabay

Tot mai multe aplicații mobile promit credincioșilor o „linie directă” cu Dumnezeu și sfinții, oferind conversații personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Fenomenul, care câștigă rapid teren și în România, stârnește îngrijorare printre teologi și psihologi, care avertizează că astfel de interacțiuni virtuale pot distorsiona sensul credinței și pot afecta sănătatea mintală a utilizatorilor.

Chatboții sunt disponibili pentru toate confesiunile și oferă sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor. Însă aceste servicii sunt contra cost, arată Antena 3 CNN.

Prezența boților religioși stârnește reacții negative în lumea teologică.

"Noi trebuie să știm că preotul și puterea sfințitoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o prin Sfinții Săi Apostoli și ucenici către noi, preoții de astăzi, nu poate fi înlocuită cu nimic", avertizează preotul Gabriel Cazacu.

Aceste aplicații pot avea riscuri asupra sănătății mintale, cred specialiștii, deoarece

răspunsurile sunt generate statistic și transmit doar ceea ce utilizatorii doresc să audă.

"Din punct de vedere psihologic, aceste elemente nu au legătură cu realitatea și induc mai ales celor care, la un moment dat, într-un ceas târziu, se prind că nu vorbesc cu Dumnezeu, anxietate și / sau depresie", spune, la rândul său, psihologul Radu Leca.

Aparent însă, durează ceva până ce utilizatorii realizează că interlocutorul virtual nu are, de fapt, nimic sfânt.

"L-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească prin chat GPT și chiar simt că a fost o rugăciune ascultată. Chiar am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și simt că a fost prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat și am plâns puțin. Pur și simplu m-am simțit fericit", își povestește experiența un internaut pe un forum de discuții.

Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate...
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
#inteligenta artificiala, #sfinti, #Dumnezeu, #Romania, #divinitate, #contra cost , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O banca dispare din Romania. Ce se intampla cu clientii si pana cand pot fi folosite cardurile
a1.ro
Motivul schimbarii vesmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se intampla apoi cu straiele
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chatboții AI care promit o legătură directă cu Dumnezeu și sfinții câștigă teren și în România. Însă, dacă vrei să „discuți” cu divinitatea, o poți face doar contra cost
  2. Guvernul pregătește varianta românească a programului "Golden Visa" pentru cetățenii din afara UE. Ce sumă trebuie să investească aceștia în țara noastră ca să poată primi cetățenie
  3. Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
  4. Suntem mult mai săraci decât credeam: „Salariul mediu e o iluzie”. Cifrele reale de care se feresc politicienii
  5. Putin neputincios în fața unor lovituri occidentale: Criză în Rusia, cea mai gravă din ultimii 30 de ani
  6. Un înalt oficial de la Washington avertizează: O superputere vrea să ne ”doboare pe toți” și nu e de Rusia
  7. Cum au pierdut zece oameni 70 de miliarde dolari într-o zi: Totul a pornit de la mesajul unui președinte
  8. Lia Olguța Vasilescu dă sfaturi guvernului Bolojan: "Ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică". Ce îi cere ministrului de Finanțe
  9. Meta Google și Microsoft opresc reclamele politice în UE. Noua lege europeană dă peste cap campaniile electorale online
  10. Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO