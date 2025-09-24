Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO

Conținutul generat de Inteligența Artificială păcălește tot mai mulți internauți. Unii iau plasă chiar dacă sunt avertizați cu privire la acest aspect. Mai mult decât atât, unii scot și bani din buzunar pentru conținutul despre care cred că este real.

Pe fondul evoluției, al popularizării și al accesibilității tot mai mari la tehnologiile ce utilizează Inteligența Artificială, noi afaceri au fost lansate în mediul digital. E vorba despre „creatorii-fantomă” de conținut, indivizi care generează povești și personaje, pe care le publică apoi pe internet, contra cost, parțial gratuit sau complet gratuit.

În ultimii ani, modelele online au devenit tot mai populare. Diverse persoane care publică imagini și videoclipuri sexy folosesc platforme gratuite precum Instagram, pe post de „pârghie”, pentru a-și conduce fanii pe platforme tip OnlyFans, unde urmăritorii plătesc abonament, în schimbul unui conținut mai îndrăzneț, ori la comandă, pe bani.

Noile vedete digitale, generate cu AI

Însă, modelele umane au parte, mai nou, de concurență, generată de inteligența artificială. Mai exact, întreprinzători din diverse țări ale lumii și-au creat propriile personaje, prin intermediul a diverse aplicații de AI. Unul dintre acești autori se numește „Professor EP” (@professor.ep), care pe Instagram se descrie „AI Influencer Expert”. Apare cu o mască pe figură și susține că este „creatorul” a două „modele”, Emily Pellegrini și Fiona Pellegrini.

Pe pagina modelului Emily Pellegrini (@emilypellegrini) există 367.000 de urmăritori. Șatena imaginată de creator are „23 de ani”. În imaginile de pe Instagram, personajul virtual apare fie în destinații exotice, fie în camere de hotel. Manechinul generat de AI apare în diverse ipostaze provocatoare, iar imaginile atrag zeci de mii de reacții. Atât videoclipurile, cât și imaginile par foarte reale.

Celălalt manechin virtual din „portofoliul” lui „Professor EP”, Fiona Pellegrini (@fionapellegrini), are propria poveste: are 21 de ani și este stabilită în New York. În total, profilul Fionei are 206.000 de urmăritori. Rețeta succesului este aceeași aplicată de autor și-n cazul lui Emily: imagini senzuale din dormitor, baie, în general selfie-uri și fotografii din destinații de vacanță.

O altă vedetă virtuală este Milla Sofia (@millasofiafin), cu 387.000 de urmăritori. Personajul inexistent în realitate a fost imaginat de autor drept cântăreață.

Unii internauți sunt păcăliți de mirajul AI, alții cunosc faptul că acel conținut este creat cu ajutorul unui software, dar preferă să plătească în schimbul lui.

Inteligența artificială, între divertisment legal, transparent și probleme de etică și legalitate

Precum cele menționate sunt multe alte manechine digitale. Însă, spre deosebire de acestea, există și unele pagini ce nu au marcat sau menționat faptul că imaginile sunt generate de Inteligența Artificială. Din acest motiv, unele platforme, precum Instagram, poate decide închiderea contului, pe motiv de practici înșelătoare.

În plus, cu ajutorul inteligenței artificiale se pot crea personaje cu „povești viață” ce pot păcăli, prin intermediul mesageriei private, diverse persoane, folosind metoda „Escrocului de pe Tinder”, ori similare.

De asemenea, a pretinde bani sub forma unor abonamente în schimbul oferirii unor imagini prezentate ca fiind autentice poate fi sancționată de legea română. Potrivit Codului penal, „inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă a pricinuit o pagubă se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”. Practic, potrivit art. 244 este vorba despre infracțiunea de înșelăciune.

Mai mult, „înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani (...)”.

Imagini și povești de viață generate de AI, luate ca fiind reale

Conținutul generat de AI este divers. De exemplu, în România, o pagină cu 194.000 de urmăritori, „Tăcerea Cuvintelor”, prezintă poveștile emoționante ale unor persoane, însoțite cu imagini foarte sugestive. De exemplu, povestea copilului sărac, dar eminent, povestea de succes a judecătorului care în studenție a dormit pe străzi, povestea bătrânului nostalgic, lăsat singur, izolat și care se chinuie să supraviețuiască etc.

Deși în descrierea paginii se menționează faptul că tot conținutul este generat cu AI, majoritatea internauților cred că postările vizează personaje și povești reale. Mai mult decât atât, utilizatorii distribuie postările cu care se identifică cel mai mult.

„Să nu-ți fie rușine, căci mulți trăiesc și mănâncă margarină, dar le e rușine să spună. Să fii sănătoasă și binecuvântată de bunul Dumnezeu!”, a notat o utilizatoare, la postarea cu fetița săracă de la sat, dedicată învățăturii.

„Felicitări, domnule judecător! Sunt puțini oameni în sistem ca dumneavoastră. Știu, pentru că am muncit peste 25 de ani în justiție. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Și să găsiți puterea de a rămâne același om ca acum! Mult noroc!”, a comentat un utilizator, la postarea cu judecătorul ridicat din „cenușă”.

„Guvernanților cu pensii speciale și cu burțile pline de nu încap în fotolii nici nu le pasă de cei săraci, dar le va veni și lor rândul, că nimeni nu scapă de pedeapsa lui Dumnezeu”, a notat o femeie revoltată, la postarea cu vârstnicul sărac și uitat de lume.

Practic, unii internauți sunt păcăliți fără ca măcar autorii conținutului să-și propună acest lucru. O imagine poate fi generată cu AI în mai puțin de un minut.

