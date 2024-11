Credincioșii, spovediți de o hologramă cu inteligență artificială care îl reprezintă pe Iisus Hristos. Cum arată invenția VIDEO

O hologramă cu inteligență artificială a lui Iisus Hristos ascultă confesiunile credincioșilor, într-o biserica din Elveția. Cu ajutorul invenției, cercetătorii și-ar putea răspunde la unele întrebări privind viitorul inteligenței artificiale în îngrijirea pastorală.

Credincioșii care ajung în Elveția vor fi întâmpinați de o hologramă a lui Iisus, în Capela St Peters din Lucerna, scrie Euronews. Laboratorul de cercetare a realităților imersive din cadrul universității HSLU își dorește prin acest experiment să-și clarifice anumite curiozități legate de inteligența artificială.

