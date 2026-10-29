SUA conduc cursa pentru inteligența artificială, dar neglijează riscurile noii tehnologii

Statele Unite sunt în fruntea competiției globale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, însă nu au o strategie clară pentru gestionarea riscurilor pe care aceasta le implică. În timp ce Washingtonul prioritizează supremația tehnologică, China încearcă să integreze măsurile de siguranță în propria strategie de dezvoltare. Un dialog între cele două puteri ar putea contribui la prevenirea unor scenarii catastrofale, dar timpul pentru stabilirea unor reguli comune este limitat, avertizează editorialistul David Ignatius, într-un articol publicat de The Washington Post.

Siguranța inteligenței artificiale trebuie privită ca o cursă contracronometru. Nimeni nu știe cu certitudine ce pericole ar putea aduce această tehnologie pe măsură ce sistemele devin tot mai puternice. Însă, până când Statele Unite și China vor ajunge să discute serios despre măsuri de protecție și reguli de reglementare, ar putea fi prea târziu pentru a preveni o catastrofă, susține Ignatius.

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Cele două superputeri ale inteligenței artificiale vor avea ocazia să abordeze această problemă luna viitoare, când președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească la Shenzhen. Ar fi al treilea summit dintre cei doi lideri din acest an.

Dictatorul rus Vladimir Putin ar putea participa, de asemenea, la reuniunea din Shenzhen, notează editorialistul, care adaugă că prioritatea acestuia ar trebui să fie oprirea dezastrului pe care l-a provocat deja în Ucraina.

SUA conduc cursa tehnologică, dar rămân în urmă la capitolul siguranță

Înaintea reuniunii, Statele Unite nu au o strategie coerentă pentru siguranța inteligenței artificiale. America își păstrează avantajul tehnologic datorită unor companii de vârf, precum Anthropic și OpenAI, dar este considerabil în urma Chinei în ceea ce privește controlul asupra dezvoltării AI și limitarea efectelor sale nocive fără a frâna progresul tehnologic.

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Abordarea mai disciplinată a Chinei ar putea fi posibilă tocmai datorită sistemului său politic centralizat și economiei coordonate de stat. Xi Jinping stabilește direcțiile strategice, iar vicepremierul executiv Ding Xuexiang coordonează punerea în aplicare a politicilor.

În această lună, Ding a discutat despre inteligența artificială cu un grup de consilieri americani de rang înalt de la prestigioasa Universitate Tsinghua. Printre aceștia s-a numărat și Tim Cook, fost director general al Apple.

La rândul său, Chen Yixin, ministrul chinez al securității de stat, a publicat o analiză detaliată a oportunităților și amenințărilor pe care inteligența artificială le reprezintă pentru securitatea națională.

În China par să existe mai puțini pesimiști în privința AI decât în Statele Unite. Experții guvernamentali chinezi sunt preocupați în primul rând de riscurile pentru stat, nu neapărat de cele pentru întreaga omenire. Cu toate acestea, avertismentele lor privind pericolele tehnologiei devin tot mai frecvente.

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Paul Triolo, fost analist al guvernului american specializat în China, afirmă că noua abordare a Beijingului nu presupune alegerea între siguranța inteligenței artificiale și dezvoltarea acesteia.

„Este o încercare de a face siguranța compatibilă cu dezvoltarea rapidă a unor sisteme tot mai puternice și, adesea, de a o transforma într-un factor care favorizează această dezvoltare, păstrând în același timp o largă libertate de intervenție atunci când sunt în joc interesele politice sau securitatea națională”, a explicat el.

Dezbatere fragmentată la Washington

În Statele Unite, discuțiile despre siguranța inteligenței artificiale sunt mult mai dezorganizate.

Dario Amodei, directorul general al Anthropic, și Sam Altman, directorul OpenAI, au pledat pentru încetinirea ritmului de dezvoltare a tehnologiei și pentru introducerea unui anumit nivel de supraveghere din partea statului, alături de mecanisme de autoreglementare ale industriei.

Donald Trump, în schimb, vorbește despre competiția în domeniul AI ca despre o confruntare globală în care există un singur câștigător. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, reia ideea președintelui potrivit căreia victoria în această competiție este esențială. Bessent conduce și partea americană a dialogului cu China pe tema inteligenței artificiale.

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Abordarea administrației Trump seamănă cu modul în care aceasta gestionează și alte probleme de securitate națională, susține Ignatius. Președintele face declarații ferme și spectaculoase, însă punerea în aplicare a politicilor la nivelul instituțiilor este adesea haotică și lipsită de coordonare, cu o implicare redusă a diferitelor agenții guvernamentale.

Mecanismul instituțional care ar trebui să coordoneze aceste eforturi prin intermediul Consiliului Național de Securitate al SUA pare să nu funcționeze corespunzător. Astfel, o tehnologie cu potențialul de a transforma lumea la fel de profund ca armele nucleare se dezvoltă fără o supraveghere adecvată, avertizează editorialistul.

În urmă cu câteva luni, părea că Trump lua în considerare crearea unui organism național pentru autoreglementarea industriei AI. La sfârșitul lunii septembrie, el a reunit conducătorii unor mari companii tehnologice pentru semnarea unei declarații voluntare în acest sens, însă documentul conținea puține detalii concrete.

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Prioritatea principală a președintelui american pare să fie dominarea domeniului inteligenței artificiale, pe care administrația sa încearcă să o prezinte și drept „superinteligență”.

În această lună, Trump l-a desemnat pe directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, să conducă o structură guvernamentală denumită „Forța de Superinteligență”, deși acesta are o experiență limitată în domeniul AI.

„Toate acestea ar fi comice, dacă nu ar fi atât de periculoase”, observă Ignatius.

De ce se teme China că ar putea pierde cursa pentru AI

Beijingul înțelege că miza competiției este uriașă și că există riscul de a pierde teren în fața Statelor Unite.

Julian Gewirtz, fost expert în problemele Chinei în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA, în timpul administrației Joe Biden, a scris recent că Beijingul privește tot mai mult inteligența artificială ca pe o tehnologie în care câștigătorul ar putea obține avantaje decisive.

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Potrivit lui Gewirtz, China se teme că superioritatea americană în domeniul AI ar putea permite Washingtonului să-și consolideze puterea într-un ritm pe care rivalii săi nu l-ar putea egala, transformând avantajul actual într-unul de durată.

În urmă cu doi ani, într-un moment de optimism privind perspectivele Statelor Unite, Dario Amodei a fost de acord că dominația americană în domeniul inteligenței artificiale ar putea crea un „1991 perpetuu”, o referire la anul în care s-a încheiat Războiul Rece prin destrămarea Uniunii Sovietice.

Amodei susținea atunci că victoria Statelor Unite în această cursă ar putea asigura democrațiilor o poziție dominantă pe scena internațională și le-ar oferi forța economică și militară necesară pentru a se apăra de regimurile autoritare.

Între timp, pericolele au devenit mai evidente, inclusiv pentru conducerea Anthropic și pentru numeroși alți specialiști din domeniu. Deși ritmul dezvoltării tehnologice rămâne important, dialogul privind riscurile nu poate fi ignorat, argumentează Ignatius.

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Un acord limitat ar putea preveni o catastrofă

Ann Neuberger, fost oficial al Agenției Naționale de Securitate a SUA, care a coordonat dosare legate de inteligența artificială în timpul administrației Biden, consideră puțin probabilă încheierea unui acord amplu cu China în acest domeniu.

Totuși, cele două țări ar putea conveni asupra unor recomandări restrânse de siguranță, menite să reducă riscul unei catastrofe. De asemenea, ar putea crea un canal de comunicare între experți pentru discutarea incidentelor periculoase.

Bessent ar fi încercat să pună bazele unui asemenea mecanism limitat de dialog în septembrie, când s-a întâlnit la New York cu He Lifeng, vicepremier al Consiliului de Stat al Chinei.

Deocamdată, nu este clar cum vor organiza Statele Unite mecanismul de comunicare despre care a vorbit Bessent. Un astfel de sistem nu ar urma să fie administrat de Departamentul Trezoreriei.

Pentru Paul Triolo, obiectivul realist al reuniunii de la Shenzhen nu ar trebui să fie neapărat semnarea unui tratat sau crearea unei linii directe de comunicare complet funcționale.

„Adevăratul obiectiv al întâlnirii de la Shenzhen nu este un tratat și nici măcar o linie de urgență pe deplin funcțională, ci un protocol convenit de comun acord, susținut de instituții interne care să-l pună efectiv în aplicare”, a explicat analistul.

În cazul problemelor complexe, progresele încep adesea cu pași mici. Așa s-a întâmplat în anii 1960 și 1970, când Statele Unite și Uniunea Sovietică au început să construiască mecanisme de control al armamentului nuclear. O abordare similară ar putea funcționa și în cazul inteligenței artificiale.

Există însă o diferență esențială: armele nucleare nu își pot redacta propriile instrucțiuni și nu se pot dezvolta singure. Unele sisteme AI ar putea ajunge, în viitorul apropiat, să aibă asemenea capacități.

De aceea, avertizează David Ignatius, timpul pentru stabilirea unor reguli și mecanisme de siguranță se scurge rapid. Dacă Statele Unite și China nu reușesc să înceapă un dialog concret înainte ca tehnologia să avanseze și mai mult, oportunitatea de a preveni riscuri majore ar putea fi pierdută.

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