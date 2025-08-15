Noul model AI DeepSeek, amânat pentru că cipurile chinezești nu au făcut față. Compania a fost forțată să importe din SUA

Noul model AI DeepSeek, amânat pentru că cipurile chinezești nu au făcut față FOTO / Hepta

Compania chineză de inteligență artificială DeepSeek a amânat lansarea noului model R2, după ce a folosit la dezvoltarea lui doar cipuri Huawei, produse în China. În cele din urmă, cipurile au fost înlocuite cu unele americane, care vor grăbi procesul, însă o întârziere de câteva luni ar putea fi crucială pentru companie.

La insistența autorităților chineze, compania care a dezvoltat DeepSeek AI a utilizat pentru noul model R3 doar cipuri Huawei. Însă fără progrese majore, în cele din urmă au înlocuit o parte din ele cu cipuri importate din SUA.

În cele din urmă, pentru a face progrese cu antrenarea modelului de inteligență artificială, DeepSeek a decis să utilizeze cipuri Nvidia pentru antrenare și cipuri Huawei pentru inferență, scrie Financial Times.

Componenta de antrenare include un set uriaș de date, în timp ce inferența intervine când modelul AI este antrenat pentru a face predicții sau a genera un răspuns, precum o funcție de chatbot.

Autoritățile de la Beijing au anunțat, în urmă cu câteva zile, că solicită tuturor companiilor chineze de tehnologie să justifice de ce folosesc cipuri H20 produse de Nvidia, și nu varianta locală, Huawei Ascend.

La lansarea din ianuarie, versiunea R1 a inteligenței artificiale DeepSeek promitea rezultate la fel de bune ca progresele giganților americani, dar cu un cost mult mai redus.

