Europa, mult în urma SUA la capitolul inovație în inteligența artificială. Care sunt principalele companii IA europene

Țările europene care conduc în cursa pentru inovație în inteligența artificială (IA) sunt Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda și Austria.

Companiile americane de inteligență artificială sunt însă liderii globali, susținute de investiții private de aproape 500 de miliarde de dolari în perioada 2013-2023, de peste șase ori mai mari decât în cazul celor europene.

Conform Băncii Mondiale, India este singura națiune cu venituri medii-inferioare, dar care are o scenă a inteligenței artificiale prosperă și competitivă la nivel global.

SUA și China, lideri mondiali

Companiile de inteligență artificială din SUA, UE și Regatul Unit au atras o finanțare incredibilă de 562 de miliarde de dolari, în perioada 2013 – 2023, potrivit datelor Our World in Data, analizate de Risco.ro.

Există deja la nivel global o rețea extinsă de companii de inteligență artificială, care oferă putere de calcul și modele fundamentale.

Cele mai prolifice companii se află în cele mai avansate economii, cum ar fi Google și AWS în SUA și Alibaba și Tencent în China.

Companiile europene

Companiile IA de calcul cunoscute din Europa sunt Schwarz Digits, Ionos, Genesis Cloud și Exoscale în Germania, Oblivus Limited, KAO Data și FluidStack în Marea Britanie, Scaleway și OVHcloud în Franța, Cysco în Olanda și GCore în Austria, arată Visual Capitalist.

Cât privește companiile IA model de fundație europene, lista este formată din LightOn, Mistral AI, Holistic AI, și Poolside din Franța, Stability.ai din Marea Britanie, Aleph Alpha din Germania și Adaptive ML din Olanda.

Companiile IA de calcul asigură infrastructura subiacentă care permite modelelor de inteligență artificială să funcționeze, incluzând puterea de calcul, stocare și resurse de rețelistică.

De cealaltă parte, companiile IA model de fundație (inteligența artificială generativă) dezvoltă și rafinează modelele subiacente, adesea prin modele de limbaj de largă capacitate precum ChatGPT, care alimentează diverse aplicații de inteligență artificială.

Investiții uriașe în SUA, mari surprize din China

Firmele americane au atras de peste șase ori mai mult capital privat decât cele din Europa, creând un mediu de neegalat pentru inovarea în domeniul inteligenței artificiale.

Între 2013 și 2023, companiile americane și europene de inteligență artificială au atras aproape 562 de miliarde de dolari în finanțare.

Însă, în timp ce în companiile de peste Atlantic s-a investit fabuloasa sumă de 486,1 miliarde dolari, în Europa (Uniunea Europeană și Marea Britanie) investițiile au totalizat ”doar” 75,7 miliarde dolari.

Trebuie amintit însă faptul că lansarea în ianuarie 2025 a modelului chinez de inteligență artificială DeepSeek a generat turbulențe pe piețele financiare, în urma afirmațiilor că poate obține performanțe notabile cu resurse computaționale reduse, comparativ cu rivalii americani.

Există, de asemenea, informații venind pe diferite canale din China, care susțin că tehnologia chineză este mult mai dezvoltată decât se cunoaște în Occident.

