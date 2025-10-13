Experimentul unui cuplu care și-a lăsat vacanța pe mâna inteligenței artificiale: el a folosit ChatGPT, ea, Claude. Rezultatele au fost surprinzătoare

Un cuplu a lăsat două AI-uri diferite să le planifice întreaga vacanță FOTO / Pexels

Într-o lume în care inteligența artificială ne scrie e-mailurile, ne organizează timpul și ne oferă sfaturi de viață, un cuplu a decis să meargă mai departe: să lase două AI-uri diferite să le planifice întreaga vacanță. El a apelat la ChatGPT, ea la Claude, iar destinația aleasă a fost Tunisia.

Ce a urmat a fost mai mult decât o simplă comparație între algoritmi. Cele două programe au creat itinerarii complet diferite — unul plin de aventură și spontaneitate, celălalt mai echilibrat și cultural.

Dincolo de diferențele dintre ChatGPT și Claude, experimentul relatat de tânăr pentru Business Insider a scos la iveală modul în care tehnologia poate reflecta personalitățile celor care o folosesc.

"Am folosit ChatGPT pentru a planifica o vacanță, în timp ce partenerul meu a folosit Claude"

"Când eu și partenera mea am început să planificăm o vacanță de cuplu în Tunisia, am decis să facem ceva diferit. În loc să apelăm la site-uri de călătorii, am lăsat inteligența artificială să preia controlul. Recent, am început să deleg multe aspecte din viața mea către ChatGPT — de la proiecte de muncă la treburi personale. Așa că m-am gândit: de ce nu și planificarea unei călătorii?

Ads

ChatGPT a fost întotdeauna prima mea alegere, dar partenera mea a vrut să vadă ce ar planifica Claude — asistentul ei preferat — pentru vacanța noastră italiană. Am vrut să vedem care AI poate planifica cea mai bună călătorie. Dar, prin această competiție prietenoasă, am descoperit cât de diferit ne place fiecăruia să călătorească."

"Pe hârtie, am avut două vacanțe foarte diferite"

"Nu am vrut haos, așa că am impus limite. Am stabilit dinainte perioada și orașele: Tunis, Tozeur și Hammamet.

Apoi am lăsat fiecare AI să creeze itinerariul complet pentru câte o zi în fiecare oraș.

Desigur, existau suprapuneri, dar fiecare a produs o călătorie distinctă.

ChatGPT, de exemplu, a venit cu un plan care semăna cu un scenariu de film. Ziua în Tunis începea cu o plimbare la răsărit prin Sidi Bou Saïd, cu prăjituri și ceai de mentă, urmată de o incursiune prin Medina și o jumătate de zi dramatică printre ruinele Cartaginei.

Ads

În Tozeur, a mers pe cartea cinematografică: platourile de filmare „Star Wars” din deșert și plimbări cu cămila la apus.

În Hammamet, finalul era o odă relaxării pe malul mării, alternând festinuri de couscous cu plimbări pe plajă. Era un plan ambițios, colorat și ușor haotic — dar și palpitant.

Claude, în schimb, a oferit o variantă mai lentă și mai echilibrată. În Tunis, recomanda un tur ghidat culinar, urmat de o vizită mai tihnită la Cartagina. În Tozeur, a omis complet incursiunea în deșert, concentrându-se pe Medina și o după-amiază relaxantă lângă o oază. A adăugat și două opriri culturale importante la care nu ne-am gândit. În Hammamet, itinerariul era redus la o vizită culturală la Kasbah și o cină timpurie cu vedere la mare. Mai puțin cinematografic, dar mai logic."

Realitatea a pus rapid la încercare ambele itinerarii

"A trebuit, desigur, să construim propriul plan, combinând activități din ambele liste. Ziua din Tozeur propusă de ChatGPT aproape ne-a doborât. Drumul lung era departe de plimbarea lejeră pe care o sugerase, iar când ne-am apropiat, o furtună de nisip blocase autostrada. Platourile „Star Wars” erau inaccesibile — dovada că niciun itinerar nu poate controla natura.

Ads

Totuși, alte părți din planul ChatGPT au fost de succes — precum Sidi Bou Saïd, unde pereții albi și obloanele albastre străluceau în soare, în timp ce savuram ceai de mentă deasupra mării. Părea că pășim într-o pictură. Turul culinar recomandat de Claude în Tunis a fost un punct culminant: am gustat prăjituri acoperite cu susan și am rătăcit pe străduțe înguste, descoperind tarabe și colțuri pe care nu le-am fi găsit singuri.

Claude ne-a surprins și cu două opriri inspirate: Marea Moschee din Kairouan și amfiteatrul El Jem. Ambele locuri au fost extraordinare, pline de istorie și liniște."

Surprinzător, AI-urile au scos la iveală ceva mai profund

"Pe măsură ce călătoria s-a desfășurat, am realizat că nu comparăm doar doi roboți. Ne vedeam, de fapt, propriile personalități de călători reflectate în ele. Energia lui ChatGPT se potrivea cu a mea: haotică, dar aventuroasă, dispusă să riște oboseala pentru o amintire. Calmului lui Claude îi corespundea partenerei mele: gândit, practic, deliberat.

Ads

Dacă ar fi să punctăm, ChatGPT a oferit amintirile mai memorabile. Claude a oferit confort și cultură. Dar niciunul nu a „câștigat” cu adevărat.

Ceea ce ne-au oferit, de fapt, a fost o modalitate de a călători care ne-a reflectat pe noi — două personalități și două ritmuri împletite într-o singură aventură.

Tunisia a fost frumoasă, amețitoare și ușor modelată de AI. A demonstrat că cea mai bună călătorie nu e despre alegerea unui singur itinerar, ci despre a învăța cum ne mișcăm împreună prin lume, chiar și atunci când drumurile sunt diferite”.

Ads