Inteligența artificială poate simula societăți și prezice alegeri, susțin experții

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:48
Modele digitale hiperrealiste ale oamenilor FOTO / Pixabay

Inteligența artificială (AI) nu mai este doar un instrument de cercetare sau un subiect de experiment. Potrivit unor specialiști, AI începe să influențeze din ce în ce mai mult procesele sociale, politice și juridice.

Aflat în prima linie a cercetării în acest domeniu, Oleksii Kostenko, coordonatorul Laboratorului de Tehnologii Imersive și Drept din cadrul Institutului pentru Informație, Securitate și Drept din Ucraina, afirmă că algoritmii moderni pot deja să creeze modele virtuale de societăți, să testeze impactul unor legi și chiar să simuleze comportamentul electoral.

Într-un articol publicat de ZN.UA, Kostenko descrie modul în care AI permite dezvoltarea unor „state virtuale” – spații digitale care reproduc structura și dinamica societăților reale. „Intrăm într-o etapă în care granița dintre virtual și real devine tot mai greu de definit. Se pune întrebarea: conducem noi tehnologia sau este invers?”, scrie el.

Simulacri digitali: dubluri virtuale cu comportament uman

Un rol esențial în acest proces îl joacă ceea ce cercetătorul numește „simulacri” – modele digitale hiperrealiste ale oamenilor. Acestea nu doar că reproduc aspectul fizic sau vocea, ci pot imita și comportamentul, reacțiile și chiar trăsăturile psihologice.

„Aceste dubluri digitale pot interacționa atât în spațiul virtual, cât și cu lumea reală, ceea ce permite simularea unor procese sociale, economice sau legislative complexe”, explică Kostenko. El susține că un stat ar putea, teoretic, să testeze digital o decizie majoră înainte de a o aplica, obținând astfel o proiecție a diferitelor scenarii posibile.

Beneficiile științifice și riscurile etice

Deși tehnologia oferă oportunități pentru un proces decizional mai rațional și bazat pe date, există și provocări importante. Crearea unor simulări realiste necesită volume uriașe de date personale – de la informații medicale la reacții emoționale în rețelele sociale. Acest lucru ridică întrebări legate de confidențialitate, transparență și riscul manipulării.

„Există pericolul ca un astfel de sistem să nu mai fie folosit doar pentru prognoze, ci pentru a genera și modela opinii publice convenabile. În loc să fie un laborator al viitorului, se poate transforma într-o fabrică de iluzii”, avertizează cercetătorul.

Apel la reglementări și mecanisme de control

Pentru a preveni astfel de scenarii, Kostenko pledează pentru crearea unor mecanisme instituționale clare, capabile să reglementeze utilizarea IA. Printre măsurile propuse se numără:

-Obligativitatea marcării conținutului sintetic, pentru a distinge clar între realitate și ceea ce este generat artificial;

-Audituri independente ale algoritmilor, pentru a preveni funcționarea netransparentă („cutii negre”) care ar putea influența comportamentul uman;

-Mecanisme clare de contestare și despăgubire, în caz de abuzuri sau erori;

-Și, cel mai important, plasarea ființei umane în centrul procesului decizional și de validare democratică.

Kostenko concluzionează că, pe măsură ce AI devine tot mai prezentă în viața publică, este esențial ca dezvoltarea sa să fie însoțită de responsabilitate și supraveghere democratică.

