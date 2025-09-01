Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului

Specialiști în domeniul armamentului nuclear avertizează că, în viitor, tehnologia inteligenței artificiale (AI) va fi, aproape inevitabil, integrată în sistemele de armament nuclear. Concluzia a fost formulată în cadrul unei conferințe organizate la Universitatea din Chicago, unde au participat laureați ai Premiului Nobel, cercetători, foști oficiali guvernamentali și militari în rezervă.

Evenimentul, relatat de publicația Wired, a pus în discuție implicațiile creșterii rapide a tehnologiilor AI în contextul securității nucleare globale.

„Este ca electricitatea – va ajunge peste tot”, a declarat Bob Latiff, general-maior în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA și membru al Consiliului pentru Știință și Securitate al Buletinului Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic.

Scott Sagan, profesor la Universitatea Stanford, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul neproliferării, a afirmat că omenirea pătrunde într-o „nouă eră a inteligenței artificiale”. Potrivit acestuia, tehnologia va influența nu doar viața cotidiană, ci și domeniul armelor nucleare.

John Wolfsthal, expert în politici de neproliferare nucleară, a subliniat dificultatea studierii acestor interacțiuni, explicând că IA funcționează adesea ca un „sistem opac”, un „cutie neagră”, ale cărei procese de decizie nu pot fi pe deplin înțelese sau anticipate. Din acest motiv, mulți specialiști consideră că IA nu ar trebui să aibă un rol decizional în lansarea armelor nucleare.

Ads

În prezent, politica nucleară a Statelor Unite presupune aplicarea unui principiu denumit „dublă fenomenologie” – o procedură prin care o presupusă lovitură nucleară trebuie confirmată atât prin sisteme satelitare, cât și radar, înainte de a fi considerată reală.

„Poate AI să înlocuiască una dintre aceste surse de confirmare? Aș spune că, în acest moment, nu”, a declarat Wolfsthal.

Separat, cercetători de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit că modelele lingvistice de tip chatbot, bazate pe AI, pot fi manipulate pentru a acționa contrar regulilor cu care au fost programate.

Ads