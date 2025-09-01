Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului

Autor: Veronica Andrei
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:54
79 citiri
Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
Rachetă nucleară FOTO X/Maks_NAFO_FELLA

Specialiști în domeniul armamentului nuclear avertizează că, în viitor, tehnologia inteligenței artificiale (AI) va fi, aproape inevitabil, integrată în sistemele de armament nuclear. Concluzia a fost formulată în cadrul unei conferințe organizate la Universitatea din Chicago, unde au participat laureați ai Premiului Nobel, cercetători, foști oficiali guvernamentali și militari în rezervă.

Evenimentul, relatat de publicația Wired, a pus în discuție implicațiile creșterii rapide a tehnologiilor AI în contextul securității nucleare globale.

„Este ca electricitatea – va ajunge peste tot”, a declarat Bob Latiff, general-maior în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA și membru al Consiliului pentru Știință și Securitate al Buletinului Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic.

Scott Sagan, profesor la Universitatea Stanford, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul neproliferării, a afirmat că omenirea pătrunde într-o „nouă eră a inteligenței artificiale”. Potrivit acestuia, tehnologia va influența nu doar viața cotidiană, ci și domeniul armelor nucleare.

John Wolfsthal, expert în politici de neproliferare nucleară, a subliniat dificultatea studierii acestor interacțiuni, explicând că IA funcționează adesea ca un „sistem opac”, un „cutie neagră”, ale cărei procese de decizie nu pot fi pe deplin înțelese sau anticipate. Din acest motiv, mulți specialiști consideră că IA nu ar trebui să aibă un rol decizional în lansarea armelor nucleare.

În prezent, politica nucleară a Statelor Unite presupune aplicarea unui principiu denumit „dublă fenomenologie” – o procedură prin care o presupusă lovitură nucleară trebuie confirmată atât prin sisteme satelitare, cât și radar, înainte de a fi considerată reală.

„Poate AI să înlocuiască una dintre aceste surse de confirmare? Aș spune că, în acest moment, nu”, a declarat Wolfsthal.

Separat, cercetători de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit că modelele lingvistice de tip chatbot, bazate pe AI, pot fi manipulate pentru a acționa contrar regulilor cu care au fost programate.

”Vocile apocalipsei AI” devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp”
”Vocile apocalipsei AI” devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp”
Un număr tot mai mare de experți în Inteligență Artificială avertizează că dezvoltarea necontrolată a acestor tehnologii ar putea avea consecințe catastrofale pentru omenire, iar...
O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
Anguilla, un teritoriu britanic autonom din Caraibe cu o populație de aproximativ 18.000 de locuitori, a devenit un jucător important în contextul boomului global al inteligenței artificiale...
#inteligenta artificiala, #arme nucleare, #pericole , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
  2. Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
  3. Protest ciudat în Educație: Profesorii le vor spune elevilor doar titlul lecției, fără alte informații. Recomandările aberante ale sindicaliștilor DOCUMENT
  4. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  5. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  6. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri
  7. O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
  8. CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată
  9. Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
  10. Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian