Inteligența artificială și broccoliul ucigaș

E mare haos cu inteligența artificială și sunt aruncate fel de fel de scenarii, care mai de care mai prăpăstioase. Ne va fura locurile de muncă, ne va face sclavii ei, vom munci pentru roboței care ne vor da cu rigla peste palmă când nu vom fi cuminți, se va răzbuna pe omenire și va veni sfârșitul lumii.

Lăsând gluma de-o parte, evident că inteligența artificială poate înlocui resursa umană pe alocuri, așa cum de altfel s-a întâmplat și în cazul automatizării. Dar inteligența asta artificială nu e întotdeauna atât de inteligentă cum se laudă, mai ales dacă o lași să-și facă de cap, fără să arunci un ochi la ea.

Să luăm exemplul Facebook. Platforma asta a lu’ Zuckerberg s-a cam supărat pe presă în general, nu îi mai plac știrile de nicio culoare. Nu mai aduce mare trafic tocmai pentru că ne trezim cu fel de fel de penalizări, care duc la o scădere drastică a vizibilității. Dar deja ne-am împăcat cu ideea și nu facem gură pe asta. Absurde sunt în schimb situațiile în care inteligența artificială a vieții consideră că am încălcat te miri ce standarde.

Cazul broccoli ucigaș

Uite așa am ajuns azi la cazul broccoli ucigaș, pe care nici n-am mai putut să ne supărăm, ci am râs de inteligența asta artificială, care se pare că mai are nevoie să fie uneori mângâiată pe cap sau trasă de urechi de un om până s-o prinde ea cum e cu nuanțele de gri.

Ei bine, iată cum ne-a atenționat Facebook că a aruncat niște pământ peste o postare, s-o îngroape, că a încălcat standardele comunității privind conținutul violent și explicit. Acum, eu înțeleg că e un cuțit în poză, dar până la violență e cale lungă când singura înjunghiată din imagine e o legumă.

Nenorocirea e că nici n-ai cu cine să te cerți. Adică, da, sigur, poți să faci o sesizare la Facebook (uneori), dar ai șanse mai mari să ieși învingător într-o ceartă cu o femeie.

Andreea Ruxanda este jurnalista la Ziare.com din 2020, unde coordoneaza departamentul Economic si Politic. A absolvit Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti si are un master in Jurnalism Tematic.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.