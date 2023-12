Oamenii de știință dezvoltă prima „cască pentru citirea minții” care transpune undele cerebrale în cuvinte

Oamenii de știință au dezvoltat prima inteligență artificială pentru citirea minții, care transpune undele cerebrale în text care poate fi citit.

Funcționează folosind o cască acoperită cu senzor care analizează activitatea electrică specifică din creier pe măsură ce purtătorul său gândește și transformă gândurile în cuvinte.

Tehnologia revoluționară a fost lansată de o echipă de la Universitatea de Tehnologie din Sydney, care susține că ar putea revoluționa îngrijirea pacienților care au devenit muți din cauza unui accident vascular cerebral sau paralizie.

Echipa crede, de asemenea, că inovația va permite controlul fără probleme al dispozitivelor, cum ar fi membrele bionice și roboții, permițând oamenilor să dea indicații doar gândindu-se la ele.

