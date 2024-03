Robotul AI Muhammad, prins cu mâna pe fundul unei ziariste, chiar la lansare. Unde a avut loc incidentul VIDEO

Primul robot umanoid creat în Arabia Saudită și dotat cu inteligență artificială a avut parte de un incident la lansare. Robotul masculin creat de compania QQS a atins fundul unei reportere care relata despre evenimentul de lansare din cadrul DeepFest la Riyadh.

Compania care a produs robotul umanoid Muhammad îl descrie drept „complet autonom”. Astfel, acesta ar fi acționat „independent și fără control uman” atunci când a atins în mod nepotrivit femeia de lângă el.

Cel mai grav este faptul ca reprezentanții QQS, care au construit robotul „masculin”, au declarat că acesta a acționat „fără devieri ale comportamentului așteptat de la Muhammad”. Citați de publicația britanică Metro, au recunoscut totuși că vor lua măsuri pentru a ține departe oamenii de „zona de mișcare” a robotului.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1