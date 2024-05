Inteligența Artificială se bazează pe supravegherea în masă. Avertismentul șefei aplicației de mesagerie criptată Signal

Instrumentele de inteligență artificială (AI) care calculează numere, generează texte și videoclipuri și găsesc modele în date se bazează pe supravegherea în masă și exercită un control îngrijorător asupra vieților noastre, a declarat joi, 23 mai, pentru AFP șefa aplicației de mesagerie criptată Signal.

Împotriva entuziasmului de la VivaTech din Paris, cea mai importantă conferință de startup din Europa, în care jucătorii din IT își laudă meritele produselor lor, Meredith Whittaker a spus că preocupările legate de supraveghere și cele despre AI sunt „două fețe ale aceluiași lucru”.

„Tehnologiile AI despre care vorbim astăzi se bazează pe supravegherea în masă”, a spus ea.

"Ele necesită cantități uriașe de date care sunt derivatele acestui model de afaceri de supraveghere în masă care a apărut în anii '90 în SUA și care a devenit motorul economic al industriei tehnologice".

Whittaker a fost profesor de cercetare Minderoo la Universitatea din New York, a lucrat ani de zile la Google înainte de a ajuta la organizarea unei greve a personalului în 2018 din cauza condițiilor de muncă și apoi a înființat Institutul AI Now la Universitatea din New York în 2017.

În prezent, ea militează pentru confidențialitate și se opune modelelor de afaceri construite pe extragerea de date personale.

Ads

Și este clar că nu are încredere că industria AI se dezvoltă în direcția corectă.

Sistemele de inteligență artificială produc și cantități mari de date.

Chiar dacă este incorectă, a spus ea, această producție "are puterea de a clasifica, ordona și direcționa viețile noastre în moduri care ar trebui să ne îngrijoreze în egală măsură".

Ea a subliniat dezechilibrele de putere create de o industrie controlată de "o mână de giganți ai supravegherii", care "în mare parte nu dau socoteală".

"Cei mai mulți dintre noi nu suntem utilizatori de inteligență artificială", a spus ea.

„Cei mai mulți dintre noi suntem supuși utilizării acesteia de către angajatori, de către forțele de ordine, de către guverne, de oricine ar fi.

„Ei au propriile lor obiective, dar s-ar putea să nu fie unele care să ne avantajeze sau să beneficieze societatea”.

Ea a precizat că un exemplu izbitor este modul în care firmelor de inteligență artificială le place să spună că ajută la găsirea de soluții la criza climatică.

De fapt, a spus ea, ei luau bani de la companiile de combustibili fosili și tehnologia lor era folosită pentru a găsi noi resurse de extras.

"Pentru că unde sunt veniturile? Desigur, nu în salvarea climei", a spus șefa aplicației de mesagerie criptată Signal.

„Veniturile sunt în contracte masive cu BP, cu Exxon, cu alte mari companii de petrol și gaze”.

În cele din urmă, ea a susținut că europenii nu ar trebui să se gândească în termeni de concurență cu firmele americane mai mari de inteligență artificială.

O altă opțiune ar putea fi "reimaginarea tehnologiei care poate servi unor societăți mai democratice și mai pluraliste", este de părere Meredith Whittaker, președintele Fundației Signal ce face parte din consiliul de administrație al acesteia.