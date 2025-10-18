Jeff Bezos: „Nu înțeleg cum ar putea cineva să fie descurajat” de inteligența artificială – beneficiile vor fi „uriașe”

Oamenii ar trebui să fie mai entuziasmați și mai puțin descurajați de evoluția inteligenței artificiale, consideră miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

„Nu văd cum ar putea fi descurajat cineva care este în viață”, a declarat Bezos, în vârstă de 61 de ani, într-o dezbatere organizată la Italian Tech Week 2025, pe 3 octombrie.

„Inteligența artificială va face ca fiecare afacere să-și crească nivelul de calitate și productivitate... fiecare companie de producție, fiecare hotel, fiecare firmă de bunuri de consum... Este greu de imaginat, dar este real.”

Bezos a spus că nu are o predicție exactă privind momentul în care se vor vedea rezultatele, deoarece industriile vor adopta AI-ul în ritmuri diferite. În prezent, inteligența artificială se află într-o „bulă industrială”, cu prețuri de acțiuni supraevaluate și investitori care se străduiesc să facă diferența între „ideile bune și cele proaste”.

În timp, „câștigătorii” — companiile care vor reuși să folosească tehnologia pentru a avansa cercetarea și dezvoltarea — vor aduce beneficii „uriașe” pentru societate, a adăugat el.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor”, a spus Bezos.

Ads

Totuși, nu toată lumea îi împărtășește optimismul.

Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center și publicat miercuri, un procent mediu de 34% dintre adulți din întreaga lume s-au declarat mai îngrijorați decât entuziasmați de „creșterea rolului AI în viața de zi cu zi”.

Alți 42% au spus că sunt în egală măsură îngrijorați și entuziasmați, iar 16% s-au declarat mai entuziasmați decât îngrijorați.

În SUA, îngrijorarea este și mai mare: jumătate dintre respondenți (50%) s-au declarat mai preocupați decât entuziasmați, iar 38% au spus că simt ambele stări în mod egal.

Raportul Pew nu a detaliat motivele pentru aceste temeri sau entuziasm. Totuși, criticii AI-ului invocă frecvent informațiile incorecte generate de chatboți și de modelele mari de limbaj — fenomen cunoscut sub numele de „halucinații”.

Alte critici se concentrează asupra instrumentelor de generare media, care pot produce imagini și videoclipuri false, dar realiste, precum și asupra modului în care unele companii folosesc AI-ul pentru a îngheța angajările sau a reduce personalul.

Ads

La Amazon, unde Bezos este în continuare președinte executiv, AI-ul va reduce forța de muncă corporativă a gigantului de comerț electronic „în următorii câțiva ani”, a scris CEO-ul Andy Jassy într-un memoriu adresat angajaților în luna iunie.

Inteligența artificială are și impacte asupra mediului. Centrele de date consumă mii de megawați de energie pentru a funcționa eficient, iar electricitatea necesară antrenării și operării modelelor generative de AI ar putea alimenta aproximativ 120 de locuințe medii din SUA timp de un an, potrivit unor estimări realizate în ianuarie de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bezos — care este și fondatorul companiei de tehnologie spațială Blue Origin — a propus o posibilă soluție pentru această problemă de mediu: mutarea centrelor de date în spațiu.

„Unul dintre lucrurile care se va întâmpla — este greu de spus exact când, peste 10 ani sau cel mult 20 — este că vom începe să construim centre de date uriașe, de ordinul gigawaților, în spațiu”, a spus Bezos.

„Aceste clustere uriașe pentru antrenarea modelelor vor fi mai eficiente acolo, pentru că avem energie solară nelimitată.”

„Vom reuși să depășim costurile centrelor de date terestre prin construcția lor în spațiu, în următoarele două decenii”, a adăugat el, potrivit cnbc.com.

Ads