Lovitură de teatru: 95% dintre companii nu au obținut profit în urma implementării inteligenței artificiale

Acțiunile companiilor americane din sectorul tehnologic au consemnat un recul puternic, pe fondul unor avertismente privind posibilitatea supraestimării entuziasmului generat de progresele în domeniul inteligenței artificiale.

Un raport critic publicat recent de o divizie a Massachusetts Institute of Technology (MIT) concluzionează că ”95% dintre organizații nu obțin niciun randament” din investițiile în inteligența artificială generativă, tehnologie care a alimentat o puternică ascensiune bursieră în ultima perioadă.

Noua undă de incertitudine în sectorul tehnologic survine la aproximativ șapte luni după ce compania chineză de inteligență artificială DeepSeek a generat turbulențe pe piețele financiare, afirmând că a obținut performanțe notabile cu resurse computaționale reduse comparativ cu rivalii americani.

Riscul formării unei bule AI

Doar 5% dintre proiectele de integrare a AI generează valoare de ordinul milioanelor, în timp ce majoritatea rămân fără impact economic măsurabil, arată raportul amintit, prezentat de FT și citat de Risco.ro.

Trebuie amintit că episodul DeepSeek din ianuarie – când lansarea în China a unui model performant de AI a ridicat semne de întrebare privind dominația companiilor americane din domeniu și sustenabilitatea cererii pentru cipuri – a demonstrat sensibilitatea investitorilor la informații negative despre tehnologie.

Un nou avertisment a fost lansat acum, chiar de o voce importantă din interiorul industriei, cu privire la riscul ca investitorii care au mizat pe inteligența artificială să înregistreze pierderi semnificative.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a avertizat recent asupra riscului formării unei ”bule AI”, apreciind că ”unii investitori vor pierde sume considerabile” ca urmare a perioadelor de ”exuberanță irațională”.

Acțiunile giganților tehnologici deja se depreciază

Piețele au reacționat deja negativ în urma acestor noi evoluții.

Nvidia, producătorul de semiconductori care a înregistrat o expansiune remarcabilă până la atingerea statutului de prima companie din lume cu o capitalizare bursieră de 4 trilioane USD datorită ascensiunii AI, a înregistrat o scădere de 3,5% marți.

Palantir, companie specializată în software, a înregistrat o depreciere de 9,4%, iar Arm, proiectant de cipuri, a consemnat o scădere de 5%.

Unele dintre cele mai performante titluri bursiere ale anului au înregistrat corecții: Oracle și Advanced Micro Devices (AMD) au pierdut 5,9% și respectiv 5,4%, în timp ce AppLovin a consemnat o scădere de 5,9%.

Indicele Nasdaq Composite, dominat de sectorul tehnologic, a încheiat ședința cu un declin de 1,4%, marcând cea mai pronunțată scădere zilnică de după 1 august.

În același timp, S&P 500 s-a diminuat cu 0,7%. În contrapondere la regresul sectorului tehnologic, acțiunile asociate cu bunurile de consum de bază, cu utilitățile și cu imobiliarele, au înregistrat creșteri.

Piețele europene și asiatice au reflectat în mare parte tendința negativă a Wall Street-ului din această săptămână.

