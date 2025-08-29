Mesajul din două cuvinte pe care îl are un miliardar pentru cei care nu vor să învețe să folosească Inteligența Artificială

Într-o eră în care Inteligența Artificială transformă rapid mediul de afaceri, refuzul de a învăța să o utilizezi poate deveni un obstacol major. Un miliardar și antreprenor de succes atrage atenția asupra acestui subiect, oferind un mesaj clar și direct celor care ezită să adopte noile tehnologii.

Emma Grede, partener fondator Skims (un brand american de lenjerie și îmbrăcăminte fondat în 2019 de Kim Kardashian, împreună cu antreprenorii britanici Emma și Jens Grede) și uneori invitată la Shark Tank, nu a fost niciodată sceptică față de AI. În 2023, ea a oferit un bonus în bani angajaților săi pentru găsirea unor modalități creative de a folosi AI în munca lor. Dar ea însăși folosea în mare parte ChatGPT doar ocazional, ca înlocuitor pentru căutările pe Google.

„Folosesc AI ca o femeie de 42 de ani,” a glumit ea într-un interviu recent pentru Fortune. Apoi l-a avut ca invitat pe fostul Mark Cuban în podcast-ul său.

Se pare că miliardarul, fondator și fost proprietar al echipei Mavs, are cuvinte puternice — două, mai exact — pentru persoanele ca Grede, care ezită să experimenteze cu AI.

Discuția cu Cuban a fost suficientă pentru a o convinge pe Grede să-și schimbe abordarea. A început imediat să caute cursuri de AI pe Google și să descarce aplicații AI. Episodul „mi-a oferit o urgență nouă în modul în care folosesc AI,” a spus ea pentru Fortune. „Mi-a dat un impuls.” Ar putea fi exact impulsul de care ai nevoie și tu.

Nu înveți AI? Mark Cuban spune „ești terminat”

În podcast-ul său, Grede nu l-a întrebat pe Cuban despre AI, ci despre cum să înceapă cu o idee de afacere. Dar antreprenorul miliardar a insistat că, în prezent, nu există nicio diferență între a trece de la idee la execuție și a folosi AI. Ai nevoie de AI pentru a realiza rapid și eficient ceea ce îți propui.

„Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să înveți AI,” a răspuns Cuban. „Fie că este ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, trebuie să petreci mult, foarte mult timp doar învățând cum funcționează și cum să-i pui întrebări.”

Experimentarea cu noi instrumente și punerea de întrebări diferitelor modele AI este modul în care Cuban își petrece timpul în acest moment. Și nu are răbdare pentru fondatori sau alți oameni de afaceri care nu fac la fel.

„Ce spui cuiva care zice: ‘Nu-mi place AI. Nu vreau tehnologie suplimentară în viața mea’?” a întrebat Grede. Răspunsul lui Cuban a fost scurt, direct și tranșant: „Ești terminat!”

Are dreptate Mark Cuban?

Cuban a explicat că momentul actual seamănă mult cu debutul carierei sale, la începutul erei internetului. Tehnologia nouă, extrem de disruptivă, se dezvoltă cu o viteză incredibilă. Cei care nu se grăbesc să țină pasul vor ajunge victime.

A spune că nu vrei să folosești AI, spune el, „este ca și cum oamenii spuneau pe vremuri: nu vreau să folosesc PC-ul. Nu vreau să folosesc internetul. Nu am nevoie de telefon mobil, Wi-Fi.” Aceste afaceri au dispărut.

Și este corect în comparația sa: cei din jur adoptă AI într-un ritm egal sau mai mare decât cel în care internetul a devenit popular.

Cercetătorii de la Harvard au comparat date recente despre utilizarea AI cu date guvernamentale despre adoptarea noilor tehnologii la începutul mileniului. Ei au descoperit că oamenii folosesc AI mai rapid acum decât au început să folosească internetul atunci.

„Ritmul de utilizare [pentru AI] … este de fapt mai mare decât cel al calculatoarelor personale și al internetului în aceeași etapă a ciclurilor lor de produs,” au explicat cei trei cercetători pentru The Harvard Gazette.

Nimeni nu poate prezice viitorul. Și unele discuții despre AI sugerează că hype-ul va depăși realitatea în multe domenii. S-ar putea să asistăm la un „val de deziluzie” sau chiar la un crash al AI. Dar cifrele sugerează puternic că Mark Cuban are dreptate când spune că ignorarea AI pur și simplu nu este o opțiune viabilă.

Ce s-a întâmplat cu afacerile care au ignorat internetul?

„Dacă te-ai întoarce în 1984 și ai spune oamenilor: ‘Hei, există acest lucru nou numit computer personal. Am o bilă de cristal. Peste 20 de ani, toată lumea va avea unul dintre acestea și fiecare nouă dezvoltare tehnologică și fiecare produs nou îl va folosi ca bază.’ Ce ai face diferit știind asta acum?” întreabă cercetătorii de la Harvard.

„Ai putea face miliarde și miliarde de dolari,” adaugă ei.

Conform datelor lor, „se pare că AI generativ va avea aceeași amploare,” și „recompensele vor merge către cei care vor ști să-l folosească primii și cel mai bine.”

Cum să începi să înveți AI

Dacă ești convins, cum începi să înveți AI? Experimentarea cu noi instrumente și tehnologii, așa cum sugerează Cuban, este cu siguranță un prim pas bun. În alte contexte, Cuban — împreună cu alți lideri tech precum Tim Cook și Bill Gates — a prezentat modalități specifice prin care folosește AI, oferind idei suplimentare.

Alți experți AI au sfaturi similare. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a vorbit de mai multe ori despre cum experimentează personal cu AI. Președintele OpenAI, Greg Brockman, a oferit recomandări despre cum să îți dezvolți abilitățile de a formula cereri pentru AI.

Nimeni nu știe exact cum va evolua revoluția AI sau care este cea mai bună cale de a te pregăti. Dar chiar și scepticii ar trebui probabil să asculte cuvintele lui Mark Cuban și să recunoască că AI va schimba lumea, scrie inc.com.

