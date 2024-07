Meta lansează AI Studio, o platformă pentru crearea personajelor AI personalizate

Meta a lansat AI Studio, o platformă inovatoare care permite utilizatorilor să creeze personaje AI pe baza intereselor lor. Platforma, dezvoltată pe baza modelului Llama 3.1, este disponibilă inițial în Statele Unite și poate fi accesată prin site-ul ai.meta.com/ai-studio sau aplicația Instagram.

AI Studio oferă posibilitatea de a crea avatare AI personalizate, fără a necesita cunoștințe tehnice avansate, și de a interacționa cu acestea pe Instagram, Facebook Messenger și WhatsApp.

Ce este AI Studio?

AI Studio este o platformă dezvoltată de Meta care permite utilizatorilor să creeze personaje AI personalizate. Aceste personaje AI pot fi utilizate pentru diverse scopuri, cum ar fi generarea de meme-uri, oferirea de sfaturi de călătorie, răspunsuri automate la mesajele directe și la comentariile de pe rețelele sociale. Utilizatorii pot configura detalii precum numele, personalitatea, tonul, avatarul și sloganul AI-ului lor.

Exemple de AI-uri Create cu AI Studio

Meta a prezentat câteva exemple de AI-uri create cu ajutorul AI Studio:

Eat Like You Live There! – Chef-ul Marc Murphy a creat o AI care oferă sfaturi personalizate pentru a te bucura de bucătăria locală în timpul călătoriilor.

Ads

What Lens Bro – Fotograful și videograful Angel Barclay a dezvoltat o AI care ajută utilizatorii să găsească lentila perfectă pentru fotografiile lor.

Flip Pawsitive Affirmation Dog – Actorul și avocatul pentru animale Rocky Kanaka a creat un câine virtual alimentat de AI care oferă afirmații pozitive personalizate.

Sammy The Stress Ball – Creat de „Assistants vs. Agents”, un AI care ajută utilizatorii să gestioneze stresul de la locul de muncă.

AI Studio nu este destinat doar utilizatorilor obișnuiți, ci și creatorilor de conținut de pe Instagram. Aceștia pot crea AI-uri care să răspundă automat la întrebările frecvente din mesaje directe și la comentariile de la postări sau story-uri. Creatorii pot personaliza AI-ul lor în funcție de conținutul de pe Instagram, subiectele de evitat și link-urile pe care doresc să le distribuie. Prin intermediul tabloului de bord din aplicația Instagram, aceștia pot activa sau dezactiva răspunsurile automate și pot decide cui răspunde AI-ul lor. Răspunsurile generate de AI sunt etichetate, pentru a informa utilizatorii că interacționează cu un AI.

Ads