„Meseriile trecutului”. Locurile de muncă pe care inteligența artificială le amenință cel mai tare cu dispariția. Microsoft a publicat TOP 40

Microsoft a publicat o listă cu top 40 de locuri de muncă cel mai puternic amenințate de inteligența artificială (AI). Cei mai vulnerabili sunt translatorii, istoricii, scriitorii, jurnaliștii, DJ-ii și matematicienii.

Analizând peste 200.000 de interacțiuni cu chatbot-ul său generativ Copilot, gigantul tehnologic a creat o listă cuprinzătoare a ocupațiilor asupra cărora AI va avea un impact major. Multe dintre meseriile de birou vor suferi, se pare. Microsoft a acordat câte un calificativ fiecăreia. Cele cu calificative mari sunt cele mai vulnerabile.

Meseriile amenințate de inteligența artificială

Interpreții și translatorii - 98

Matematicieni - 91

Istoricii - 91

Corectori de texte - 91

Programatori CNC - 90

Analiști statisticieni - 85

Scriitori, autori - 85

Agenți de vânzări - 84

Jurnaliști - 83

Scriitorii de texte tehnice - 83

Însoțitorii de zbor - 80

Operatori telefonie - 80

Editori - 78

Politologi - 77

Geografi - 77

Web developeri - 77

DJ și VJ de radio - 74

Agenți de bilete și călătorii - 71

Profesori de business - 70

Profesori de economie - 68

Arhiviști - 66

Modele - 64

Specialiști în relații publice - 63

Lista completă a profesiilor amenințate de AI poate fi consultată AICI.

