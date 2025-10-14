„Meseriile trecutului”. Locurile de muncă pe care inteligența artificială le amenință cel mai tare cu dispariția. Microsoft a publicat TOP 40

Microsoft a publicat o listă cu top 40 de locuri de muncă cel mai puternic amenințate de inteligența artificială (AI). Cei mai vulnerabili sunt translatorii, istoricii, scriitorii, jurnaliștii, DJ-ii și matematicienii.
Analizând peste 200.000 de interacțiuni cu chatbot-ul său generativ Copilot, gigantul tehnologic a creat o listă cuprinzătoare a ocupațiilor asupra cărora AI va avea un impact major. Multe dintre meseriile de birou vor suferi, se pare. Microsoft a acordat câte un calificativ fiecăreia. Cele cu calificative mari sunt cele mai vulnerabile.
Interpreții și translatorii - 98
Matematicieni - 91
Istoricii - 91
Corectori de texte - 91
Programatori CNC - 90
Analiști statisticieni - 85
Scriitori, autori - 85
Agenți de vânzări - 84
Jurnaliști - 83
Scriitorii de texte tehnice - 83
Însoțitorii de zbor - 80
Operatori telefonie - 80
Editori - 78
Politologi - 77
Geografi - 77
Web developeri - 77
DJ și VJ de radio - 74
Agenți de bilete și călătorii - 71
Profesori de business - 70
Profesori de economie - 68
Arhiviști - 66
Modele - 64
Specialiști în relații publice - 63
Lista completă a profesiilor amenințate de AI poate fi consultată AICI.
