Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană

O coaliţie fără precedent de peste 850 de lideri din tehnologie, ştiinţă şi politică – printre care Steve Wozniak, Richard Branson şi pionierii AI Yoshua Bengio şi Geoff Hinton – cere oprirea imediată a oricăror eforturi de a crea „superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială care ar putea depăşi oamenii în toate domeniile cognitive. Declaraţia, semnată şi de foşti oficiali americani şi figuri publice cunoscute, avertizează că dezvoltarea necontrolată a unei astfel de tehnologii ar putea pune în pericol libertăţile civile, securitatea globală şi chiar existenţa umană.

Documentul avertizează că dezvoltarea superinteligenţei ridică riscuri majore, de la pierderea controlului uman, restrângerea libertăţilor civile şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, până la posibila extincţie a speciei umane.

Declaraţia solicită interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când există un sprijin public semnificativ şi un consens ştiinţific că o astfel de tehnologie poate fi creată şi controlată în siguranţă.

Printre semnatari se află şi foşti oficiali americani, precum fostul şef al Statului Major General Mike Mullen şi fosta consilieră pentru securitate naţională Susan Rice, dar şi figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan.

Iniţiativa reflectă o ruptură tot mai vizibilă între ”optimiştii AI”, care susţin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, şi ”pesiştii AI”, care cer o reglementare strictă. Un sondaj citat de semnatari arată că doar 5% dintre americani susţin dezvoltarea necontrolată a superinteligenţei, în timp ce majoritatea cred că aceasta nu ar trebui creată până nu se demonstrează că este sigură şi controlabilă.

”Trebuie să ne asigurăm ştiinţific că sistemele AI nu pot face rău oamenilor, intenţionat sau nu. Iar publicul trebuie să aibă un rol mult mai puternic în deciziile care ne modelează viitorul colectiv”, a declarat Yoshua Bengio.

Ads