Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:38
304 citiri
Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
Oamenii de știință avertizează că omenirea este în pericol FOTO Pixabay

O coaliţie fără precedent de peste 850 de lideri din tehnologie, ştiinţă şi politică – printre care Steve Wozniak, Richard Branson şi pionierii AI Yoshua Bengio şi Geoff Hinton – cere oprirea imediată a oricăror eforturi de a crea „superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială care ar putea depăşi oamenii în toate domeniile cognitive. Declaraţia, semnată şi de foşti oficiali americani şi figuri publice cunoscute, avertizează că dezvoltarea necontrolată a unei astfel de tehnologii ar putea pune în pericol libertăţile civile, securitatea globală şi chiar existenţa umană.

Documentul avertizează că dezvoltarea superinteligenţei ridică riscuri majore, de la pierderea controlului uman, restrângerea libertăţilor civile şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, până la posibila extincţie a speciei umane.

Declaraţia solicită interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când există un sprijin public semnificativ şi un consens ştiinţific că o astfel de tehnologie poate fi creată şi controlată în siguranţă.

Printre semnatari se află şi foşti oficiali americani, precum fostul şef al Statului Major General Mike Mullen şi fosta consilieră pentru securitate naţională Susan Rice, dar şi figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan.

Iniţiativa reflectă o ruptură tot mai vizibilă între ”optimiştii AI”, care susţin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, şi ”pesiştii AI”, care cer o reglementare strictă. Un sondaj citat de semnatari arată că doar 5% dintre americani susţin dezvoltarea necontrolată a superinteligenţei, în timp ce majoritatea cred că aceasta nu ar trebui creată până nu se demonstrează că este sigură şi controlabilă.

”Trebuie să ne asigurăm ştiinţific că sistemele AI nu pot face rău oamenilor, intenţionat sau nu. Iar publicul trebuie să aibă un rol mult mai puternic în deciziile care ne modelează viitorul colectiv”, a declarat Yoshua Bengio.

Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix vrea ca experiența ta de vizionare să devină mai umană și mai puțin algoritmică. Platforma testează o funcție care va folosi inteligența artificială generativă pentru a crea...
Un renumit fizician s-a contrazis, pe TikTok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
Un renumit fizician s-a contrazis, pe TikTok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
Cunoscutul fizician Cristian Presură anunță că a avut un dialog, pe Internet, cu un individ care este convins că Pământul este plat și că nu se rotește. "Am intrat pe Tiktok și am...
#inteligenta artificiala, #protest, #coalitie, #oameni de stiinta , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
Adevarul.ro
CTP il compara pe Trump cu nea Nicu: "Ma uit nauc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceausescu"
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  2. Cel mai mare producător auto european avertizează că producția de mașini s-ar putea opri din cauza blocajului de cipuri. Care este cauza
  3. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  4. O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia
  5. Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță
  6. Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare
  7. Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
  8. Tipurile de trotinete care vor avea nevoie de asigurare RCA. "Nu orice trotinetă trebuie asigurată"
  9. Google ascultă utilizatorii: aceste telefoane cu Android vor permite, în sfârșit, reordonarea butoanelor de navigație
  10. Cota de TVA are "premise clare pentru o nouă creștere", până la 23-24 la sută, avertizează Florin Cîțu. Când s-ar putea aplica noua majorare